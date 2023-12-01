Oppo Reno 11 5G'nin küresel sürümü görüntülendi

Oppo geçtiğimiz günlerde Çin'de Reno 11 serisi modellerini tanıtmıştı. Küresel pazarda da Reno 11 ailesini görmek isteyen şirket, şimdi Reno 11 5G'nin küresel sürümü ile BIS, FCC ve GeekBench'te görüntü. Gelin Oppo Reno 11 5G'nin açıklanan özelliklerine hep birlikte göz atalım.

Oppo Reno 11 5G küresel sürümü neler sunacak?

Oppo Reno 11 5G küresel sürümü bugün CPH2599 model numarası ile BIS, FCC ve GeekBench'te göründü. Bu sayede bazı özelliklerini doğrulayan cihaz, BIS ve FCC verilerine göre 67W hızlı şarj, NFC ve 5G desteğine kavuştu. Öte yandan cihazın Android 14 tabanlı ColorOS 14 işletim sistemini kullandığını da bildiren şirket, GeekBench'te Reno 11'in hünerlerini sergiledi.

GeekBench verilerine göre tek çekirdek testinden 954 puan alan Reno 11, çoklu çekirdek testini 2422 puan ile geçiyor. Bu performansı 8 GB RAM belleği ve MediaTek Dimensity 1080 yonga seti ile yakalayan cihaz, işlemcisi ile Çin versiyonundan ayrılıyor.

Vivo S18'in tasarımı şaşırttı! İşte lansman görselleri

Tüm bunlara ek olarak 4870 mAh'lik bir batarya ile geleceği de doğrulanan Reno 11'in, Çin sürümünden farkı işlemci ve batarya tarafında ortaya çıkıyor. Şimdilik başka sızıntılar bulunmasa da kamera ve ekran tarafında da küresel sürümün daha farklı olacağı söylentiler arasında.

Ortaya çıkan verilere bakılırsa Oppo, küresel pazara Çin'de tanıttığından daha farklı özelliklere sahip bir Reno 11 ile giriş yapacak. Bu bilgilerin tamamı küresel lansmanda belli olacak. Bakalım Reno 11 5G küresel sürümü ne zaman tanıtılacak?

Oppo Reno 11 (Çin sürümü) özellikleri!