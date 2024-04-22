Oppo K12 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Orta segment Android pazarına ses getiren telefonlar üreten Oppo, bu sefer de uzun zamandır beklenen K serisi yeni telefonunun tanıtım tarihini duyurdu. Beklentilere ve Oppo'nun paylaşımlarına göre orta segment için iddialı bir cihaz olacak gibi duran K12, ilk olarak Çin pazarında tanıtılacak. İşte Oppo K12 beklenen özellikleri ve tanıtım tarihi…

Oppo K12, 24 Nisan'da Nord CE4 benzeri tasarım ile tanıtılacak

Oppo'nun K serisinde tanıtacağı en yeni Android telefon, Oppo K12, paylaşılan görsellerden de anlaşılacağı üzere geçtiğimiz haftalarda tanıtılan OnePlus Nord CE4 modeline benzer özellikler ve tasarım ile piyasaya çıkacak. Sızdırılan özelliklere baktığımızda, K12'nin CE4'ün aksine 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama ile gelmesi bekleniyor.

İşlemci tarafında ise K12, 1 adet 2.63GHz Cortex-A715, 3 adet 2.4GHz Cortex-A715, ve 4 adet 1.8GHz Cortex-A510 olmak üzere sekiz çekirdeğe sahip olan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yonga setine ev sahipliği yapıyor.

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Bununla birlikte 6.7 inçlik 2412 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme oranına sahip Full HD+ AMOLED ekran ile gelen K12, 1100 nit parlaklığa erişebiliyor. Android 14 tabanlı ColorOS 14 sistemi üzerinde çalışacak yeni cihazın 100W SUPERVOOC hızlı şarj destekli 5,500 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Oppo'nun paylaştığı lansman görsellerinde gördüğümüz üzere yeni telefon Mavi Bulutlar ve Yıldızlı Gece olarak iki renk seçeneğiyle geliyor.

İşte Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli olmayan beklenen Oppo K12 özellikleri: