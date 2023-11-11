Oppo Find X7, Uydudan İletişim Özelliğiyle Geliyor

Oppo, daha yenilerde tanıttığı katlanabilir modelinden sonra, yeni bir Find modeli ile daha karşımıza çıktı. Hakkında birçok iddia olan yeni Oppo Find X7 ile ilgili gerçekten ilgi çekici bir özellik daha ortaya çıktı. Öyle ki bu yeni amiral gemisinde uydudan iletişim özelliği olacak. İşte diğer detaylar.

Oppo Find X7 uydudan iletişim özelliğini barındıracak

Görünen o ki, bugünlerde telefon üreticilerinin takıntılı olduğu tek şey yapay zeka olayından da öteye geçti. Çinli üretici Oppo da yaklaşmakta olan amiral gemisiyle uydu iletişimini sağlayacak en son marka olarak karşımıza çıktı. Oppo'nun orijinal hesabından alınan bir Weibo gönderisi OPPO Find X7 serisinin uydu iletişimini destekleyeceğini doğruladı.

Ne beklenebileceğine dair çok fazla ek bilgi yok. Sosyal medya gönderisinde "OPPO'nun yeni nesil Find amiral gemisi telefonu uydu iletişim teknolojisini destekleyecek, bu yüzden bizi izlemeye devam edin!" yazıyor.

Oppo'nun Find X7 serisi ile gelecek bu özelliğini dünya çapında mı sunacağı henüz bilinmiyor. Hatırlatmakta fayda var ki Oppo Find X6 Pro tüm dünyaya sunulmamıştı. Bunun aksine selefi OPPO Find X5 Pro ise global olarak sunulmuştu.

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İddiaya göre OPPO Find X7 serisi Çin'de 2024 yılının ilk üç ayında duyurulacak. Referans olarak OPPO Find X6 serisi Mart 2023'ün sonunda piyasaya sürüldü. Yeni cihazın Pro versiyonunun da Çin'de geleceği söyleniyor.

BOE'nin daha önce haberini yaptığımız süper parlak ekranı ve yeni Q1 paneli, Sony LYT-900 kamera sensörünü bu amiral gemisi içinde barındıracak. İşlemci olarak ise Snapdragon 8 Gen 3 bekleniyor.

Son zamanlarda bir Samsung yöneticisi, yaklaşmakta olan Galaxy S24 için uydu iletişimi özelliğini destekleyeceği haberini verdi. Yaz sonunda, Huawei Mate 60 Pro duyurulduğunda uydu görüşmelerini desteklediği ortaya çıktı.

Oppo Find X6 özellikleri!

Ekran6.74 inç, OLED, 2772 x 1240 piksel, 120Hz yenileme hızı, HDR10+İşlemciMediaTek Dimensity 9200RAM12GB / 16GBDepolama256GB / 512GB UFS 3.1Arka kamera50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş açı, 50 Megapiksel periskop telefotoÖn kamera32 MegapikselBatarya ve şarj4800 mAh, 80W hızlı şarjYazılımAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Fiyat650 dolar

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