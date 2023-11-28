OPPO Find X7 Pro, çift periskop kamera tasarımıyla şaşırtıyor

Son zamanlarda akıllı telefon üreticileri, daha iyi kamera üretmenin peşinde. Ancak ortaya çıkan kamera çıkıntıları nedeniyle bu durum o kadar da kolay değil. Bugünkü habere göre ise önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen Oppo Find X7 Pro, çift periskop kamera tasarımıyla şaşırtacak gibi duruyor. İşte detaylar!

Son zamanlarda akıllı telefon üreticileri, daha iyi kamera üretmenin peşinde. Ancak ortaya çıkan kamera çıkıntıları nedeniyle bu durum o kadar da kolay değil. Bugünkü habere göre ise önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen Oppo Find X7 Pro, çift periskop kamera tasarımıyla şaşırtacak gibi duruyor. İşte detaylar!

OPPO Find X7 Pro, dünyanın ilk çift periskop kameralı telefonu olacak!

Akıllı telefon üreticileri son zamanlarda kamera konusuna daha da ağırlık veriyor. Bunun için de gelişmiş kameraları üretmek için adımlar atıyorlar. Ancak en gelişmiş kamerayı üretmek sanıldığı kadar kolay ve basit bir iş değil. Bunun sebebi ise kameranın lens kalitesinin artırılması.

Kamerada kullanılan lens kalitesinin artırılması da daha büyük lens kullanımı anlamına geliyor. Bu dış tasarım açısından kamera çıkıntısının daha fazla olmasına neden oluyor. Bugün ise önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen OPPO Find X7 Pro modeli, tasarımıyla gündeme geldi.

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Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da OPPO Find X7 Pro'nun görüntüleri paylaşıldı. Görüntüde ise telefonun kamera çıkıntısı görenleri şaşırttı. Telefonun kamerasına bakıldığında bir sekizgene benzeyen çıkıntı görenleri karşılıyor.

Bugüne kadarki haberlere baktığımızda modelin dörtlü kamera kurulumuyla geleceği söylentisi vardı. Bu kamera kurulumu ise iki adet periskop kameraya sahip olacak. Bu da dünyadaki ilk çift periskop kameraya sahip telefonu olacağı anlamına geliyor. Telefonun tasarımını görenler ise estetik dışı bir tasarım olduğunu belirtiyor.

Ortaya çıkan iddialara göre Find X7 Pro'daki periskop kamera sisteminde Sony IMX890 ve Sony IMX858 yer alacak. Bu kameralar da 2,7x ve 6x optik yakınlaştırma desteği ile gelecek. Modelin ana kamerası da 50 Megapiksel çözünürlük sunacak.

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