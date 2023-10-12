Oppo Find N3 ve N3 Flip Tanıtım Tarihi Belli Oldu
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Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Oppo'nun yeni katlanabilir telefonları Oppo Find N3 ve Find N3 Flip için geri sayım başladı. Çinli üretici kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla katlanabilir telefonların global tanıtım tarihini resmen duyurdu. İşte Oppo Find N3 ve N3 Flip tanıtım tarihi!
Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Oppo'nun yeni katlanabilir telefonları Oppo Find N3 ve Find N3 Flip için geri sayım başladı. Çinli üretici kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla katlanabilir telefonların global tanıtım tarihini resmen duyurdu. İşte Oppo Find N3 ve N3 Flip tanıtım tarihi!
Oppo Find N3 ve N3 Flip tanıtım tarihi
Oppo kısa bir süre önce yeni Find N3 serisini 19 Ekim'de globaldeki kullanıcıların beğenisine sunacağını açıkladı. Bilindiği üzere Find N3 Flip geçen ay Çin'de tanıtılırken, Galaxy Z Fold 5 rakibi Find N3 Fold ise etkinliği beklenmedik bir şekilde pas geçti.
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Abhishek Yadav, yaklaşan Oppo Find N3 Flip'in fiyat etiketini paylaştı. Buna göre akıllı telefonun 12 GB RAM ve 256 GB'lik versiyonunun 1.140 dolardan satılması bekleniyor. 512 GB depolamalı sürümün fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
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Akıllı telefon geçtiğimiz günlerde CPH2519 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.895, çok çekirdekli testlerden 4 bin 655 puan almayı başardı. Bunun dışında cihazla ilgili gelen geçmiş sızıntılara bakarak Avrupa ve Çin versiyonunun arasında çok da büyük farkların olmayacağını söyleyebiliriz.
Akıllı telefonun teknik özellikleriyse şöyle;
ÖzellikDeğerEkran6.8 inç AMOLED, 1080 x 2520 piksel, 120 HzDeğişken LTPO, HDR10+, 403 PPIKapak Ekranı3.26 inç, 382 x 720 pikselİşlemciMediaTek Dimensity 9200– 4 nm, 1x 3.0 GHz Cortex-X3– 3x 2.85 GHz Cortex-A715– 4x 1.8 GHz Cortex-A510Grafik BirimiImmortalis-G715RAM12 GBDepolama256 GB / 512 GBKamera SistemiArka Kameralar: – 50 MP Sony IMX890 Birincil Sensör– 48 MP Ultra Geniş Sensör– 32 MP Telefoto SensörÖn Kamera: – 32 MP Selfie KamerasıBatarya4.300 mAh, 44W Hızlı Şarj Desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Testler400.000 Katlamaya Karşı Test EdildiSu ve Toz KorumaIPX4 SertifikasıFiyatlar12 GB RAM + 256 GB: 6.799 CNY (932 dolar)12 GB RAM + 512 GB: 7.599 CNY (1.042 dolar)Lansman DurumuŞu an sadece Çin'de satışta, global lansman yakında