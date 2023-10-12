Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Oppo'nun yeni katlanabilir telefonları Oppo Find N3 ve Find N3 Flip için geri sayım başladı. Çinli üretici kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla katlanabilir telefonların global tanıtım tarihini resmen duyurdu. İşte Oppo Find N3 ve N3 Flip tanıtım tarihi!

Oppo Find N3 ve N3 Flip Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Oppo'nun yeni katlanabilir telefonları Oppo Find N3 ve Find N3 Flip için geri sayım başladı. Çinli üretici kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla katlanabilir telefonların global tanıtım tarihini resmen duyurdu. İşte Oppo Find N3 ve N3 Flip tanıtım tarihi!

Oppo Find N3 ve N3 Flip tanıtım tarihi

Oppo kısa bir süre önce yeni Find N3 serisini 19 Ekim'de globaldeki kullanıcıların beğenisine sunacağını açıkladı. Bilindiği üzere Find N3 Flip geçen ay Çin'de tanıtılırken, Galaxy Z Fold 5 rakibi Find N3 Fold ise etkinliği beklenmedik bir şekilde pas geçti.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Abhishek Yadav, yaklaşan Oppo Find N3 Flip'in fiyat etiketini paylaştı. Buna göre akıllı telefonun 12 GB RAM ve 256 GB'lik versiyonunun 1.140 dolardan satılması bekleniyor. 512 GB depolamalı sürümün fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

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Akıllı telefon geçtiğimiz günlerde CPH2519 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.895, çok çekirdekli testlerden 4 bin 655 puan almayı başardı. Bunun dışında cihazla ilgili gelen geçmiş sızıntılara bakarak Avrupa ve Çin versiyonunun arasında çok da büyük farkların olmayacağını söyleyebiliriz.

Akıllı telefonun teknik özellikleriyse şöyle;