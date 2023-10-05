OPPO Find N3 Özellikleri Sızdırıldı

OPPO cephesinde yakında tanıtılacak Find N3 için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı sızdırıldı.

OPPO cephesinde yakında tanıtılacak Find N3 için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonun geçtiğimiz ağustos ayında tanıtılması bekleniyordu, ancak cihaz ilginç bir şekilde etkinliği pas geçti. Peki katlanabilir telefon kullanıcılar neler sunacak? Son olarak cihazın teknik özellikleri ünlü sızıntıcı tarafından gözler önüne serildi.

Oppo Find N3 neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yakında tanıtılması beklenen Oppo Find N3 modelinin özelliklerini paylaştı. Buna göre akıllı telefon 6,31 inç FHD+ çözünürlüklü kapak ekranı ve 7,82 inç 2K ana ekranla gelecek. İki panelde de 120 Hz yenileme hızı ve AMOLED teknolojisi kullanılacak. Ürün Android 13 ve ColorOS 13.1'de çalışacak ve yana bakan bir parmak izi tarayıcı ile gelecek.

Modelde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci kullanılacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama mevcut olacak. Bunun dışında 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 4.805 mAh'lik bir pille gelecek.

Oppo Find N3 katlanabilir telefonun dış kapak ekranında 20 Megapiksel lens ve ana iç ekranda ise 32 Megapiksel sensör olmak üzere çift selfie kamerası mevcut olacak. Arka taraftaysa 48 Megapiksellik IMX581 ultra geniş açı ve 64 Megapiksel OmniVision OV64B periskop sensörü ile birlikte optik görüntü sabitlemeli (OIS) 50 Megapiksel Sony IMX890 ana kamera bulunacak.

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