Oppo Find N3, Özel Güvenlik Çipi ile Geliyor

Oppo, yeni katlanabilir telefonu Find N3 için özel bir güvenlik çipi ile geleceğini duyurdu. Find N3'ün özellikleri, fiyatı, lansman tarihi ve veri gizliliği hakkında detaylar.

Oppo, yeni katlanabilir telefonu için bir video paylaştı. Yakında tanıtılacak olan Oppo Find N3, görünüşe göre özel bir güvenlik çipi ile geliyor. Gelin Find N3'ün özelliklerine, fiyatına, lansman tarihine ve veri gizliliğine göz atalım.

Oppo Find N3 ile kişisel verileriniz güvende!

Oppo Ürün Sorumlusu Liu Zouhu, bugün Find N3 ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. 19 Ekim'de resmi olarak tanıtılacak olan Find N3, bugün bazı güvenlik özellikleri ile karşımıza çıktı. Açıklamalara göre özel bir güvenlik çipi ile gelecek olan yeni katlanabilir telefon Find N3, kullanıcılara gizlilik tarafında rahatlık sunuyor.

"İzole Ada" olarak adlandırılan basit bir düğme ile özel bir alana erişebilecek olan Oppo Find N3 kullanıcıları, kişisel ya da iş verilerini rahatlıkla saklayabilecek. Bu alanda maksimum veri gizliliği sağladığını ifade eden Oppo, yeni özelliğini "rahatlama, gönül rahatlığı ve özgürlük" gibi kelimelerle anlatıyor.

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Tabi cihazın özellikleri resmi olarak açıklanmasa da sızıntılar Find N3'ü gözler önüne sürüyor. İç tarafında 120Hz yenileme hızına sahip 7,8 inç büyüklüğünde AMOLED ekran taşıyan Find N3, dış tarafta 6,31 inçlik yine 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranı taşıyor. Bu ekranların üzerinde 32 Megapiksel ve 20 Megapiksel selfie kameralar bulunurken, cihazın toplam ağırlığı 244,8 gram olarak ölçülüyor. Kalınlık ise 12,44 mm.

Ana kamera olarak OIS'li 48 Megapiksellik bir sensör kullanan Find N3, bunun yanı sıra 64 Megapiksel (periskop) + 48 Megapiksel (ultra geniş açılı) olarak şekillenen iki kamerayı daha grup içerisinde barındırıyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alan cihaz, 16 GB LPDDR5X RAM bellek ile geliyor.