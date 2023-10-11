Oppo Find N3 Fold: Renk Seçenekleri ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo'nun yeni katlanabilir telefonu Oppo Find N3 Fold'un renk seçenekleri ve özellikleri sızıntılarla ortaya çıktı. Find N3 Fold, OnePlus Open ile aynı özelliklere sahip olacak ve şık bir görüntüye sahip olacak. 6,31 inç ön ekran ve 7,82 inç ikinci ekranıyla gelen cihaz, üçlü kamera sistemi ve Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle dikkat çekiyor.

Oppo'nun yeni katlanabilir telefonu Oppo Find N3 Fold yaklaşıyor. Flip modeli ile Çin'de beğenileri toplayan Oppo, şimdi Find N3 Fold ile birlikte küresel pazara açılıyor. İşte Oppo Find N3 Fold'un ortaya çıkan renk seçenekleri ve özellikleri.

Find N3 Fold, OnePlus Open ile aynı özelliklere sahip!

Oppo katlanabilir telefon pazarına iki yeni modeli daha kazandırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Çin'de Find N3 Flip modelini tanıtan şirket, yakında bu modeli küresel pazarda satışa sunacak. Bir diğer model olan N3 Fold ise çok yakın bir süre içerisinde tanıtılacak. Ancak şimdiden cihazın özellikleri biliniyor diyebiliriz.

Sızıntılara göre OnePlus Open ile aynı özelliklere sahip olan Oppo Find N3 Fold, bugün renk seçenekleri ve özellikleriyle karşımıza çıktı. Sızıntılara göre yeşil, altın ve siyah renk seçenekleri ile gelecek olan Find N3 Fold, oldukça şık bir görüntüye sahip.

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Ön tarafında 6,31 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelen Find N3 Fold, aynı zamanda 120Hz yenileme hızına sahip 7,82 inç büyüklüğünde ikinci AMOLED ekranı iç kısmında taşıyor. Kasanın arkasında üçlü kamera grubuna yer veren N3 Fold, ana kamera olarak 48 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Bu kameranın yanında 64 Megapiksel telefoto kamera ve 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera da yer alıyor.

Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alması beklenilen Oppo Find N3 Fold, 16 GB RAM bellek ile işlemcisini destekliyor. Android 13 işletim sistemi ile çalışan cihaz, kasanın içerisinde 4805 mAh'lik bir batarya barındırıyor. Tüm bunlara ek olarak 100W hızlı şarj desteği de Find N3 Fold bünyesinde bulunuyor.