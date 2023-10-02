OPPO Find N3 Flip Avrupa'ya Geliyor: İşte Geekbench Puanı

OPPO'nun Çin'de piyasaya sürdüğü Find N3 Flip modeli, Avrupa macerasına başlıyor. Telefon, Geekbench testlerinde 1.895 tek çekirdekli ve 4.655 çok çekirdekli puan alarak güçlü performansını kanıtladı.

OPPO'nun kısa süre önce Çin'de piyasaya sürdüğü Galaxy Z Flip 5 rakibi Find N3 Flip modelinin Avrupa macerası başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'de mevcut olmayan globale özel gümüş renkli versiyonunun ortaya çıktığı akıllı telefon son olarak performans testlerinde görüntülendi. İşte Oppo Find N3 Flip Geekbench puanı!

Oppo Find N3 Flip Geekbench'te ortaya çıktı

Yaklaşan OPPO Find N3 Flip, CPH2519 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.895, çok çekirdekli testlerden 4 bin 655 puan almayı başardı.

Bu sonuçları telefonun Çin sürümüyle karşılaştırdığımızda global versiyonunun en azından kağıt üstünde daha güçlü olduğunu söylemek mümkün. Bu da özelliklerinde bazı değişikliklerin olabileceği düşüncesini akıllara getiriyor, ancak konuyla ilgili net bir detay şimdilik yok.

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Akıllı telefonun teknik özellikleriyse şöyle;