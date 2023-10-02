OPPO Find N3 Flip Avrupa'ya Geliyor: İşte Geekbench Puanı
OPPO'nun Çin'de piyasaya sürdüğü Find N3 Flip modeli, Avrupa macerasına başlıyor. Telefon, Geekbench testlerinde 1.895 tek çekirdekli ve 4.655 çok çekirdekli puan alarak güçlü performansını kanıtladı.
OPPO'nun kısa süre önce Çin'de piyasaya sürdüğü Galaxy Z Flip 5 rakibi Find N3 Flip modelinin Avrupa macerası başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'de mevcut olmayan globale özel gümüş renkli versiyonunun ortaya çıktığı akıllı telefon son olarak performans testlerinde görüntülendi. İşte Oppo Find N3 Flip Geekbench puanı!
Oppo Find N3 Flip Geekbench'te ortaya çıktı
Yaklaşan OPPO Find N3 Flip, CPH2519 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.895, çok çekirdekli testlerden 4 bin 655 puan almayı başardı.
Bu sonuçları telefonun Çin sürümüyle karşılaştırdığımızda global versiyonunun en azından kağıt üstünde daha güçlü olduğunu söylemek mümkün. Bu da özelliklerinde bazı değişikliklerin olabileceği düşüncesini akıllara getiriyor, ancak konuyla ilgili net bir detay şimdilik yok.
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Akıllı telefonun teknik özellikleriyse şöyle;
ÖzellikDeğerEkran6.8 inç AMOLED, 1080 x 2520 piksel, 120 HzDeğişken LTPO, HDR10+, 403 PPIKapak Ekranı3.26 inç, 382 x 720 pikselİşlemciMediaTek Dimensity 9200– 4 nm, 1x 3.0 GHz Cortex-X3– 3x 2.85 GHz Cortex-A715– 4x 1.8 GHz Cortex-A510Grafik BirimiImmortalis-G715RAM12 GBDepolama256 GB / 512 GBKamera SistemiArka Kameralar: – 50 MP Sony IMX890 Birincil Sensör– 48 MP Ultra Geniş Sensör– 32 MP Telefoto SensörÖn Kamera: – 32 MP Selfie KamerasıBatarya4.300 mAh, 44W Hızlı Şarj Desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Testler400.000 Katlamaya Karşı Test EdildiSu ve Toz KorumaIPX4 SertifikasıFiyatlar12 GB RAM + 256 GB: 6.799 CNY (932 dolar)12 GB RAM + 512 GB: 7.599 CNY (1.042 dolar)Lansman DurumuŞu an sadece Çin'de satışta, global lansman yakında