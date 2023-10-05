OPPO Find N3 Flip Avrupa'ya geliyor

OPPO'nun geçen aylarda Çin'de piyasaya sürdüğü Galaxy Z Flip 5 rakibi Find N3 Flip modelinin Avrupa serüveni başlıyor. Kısa bir süre önce Geekbench veri tabanında ortaya çıkan katlanabilir cihaz son olarak ünlü e-ticaret sitesinde göründü.

Oppo Find N3 Flip Flipkart'ta ortaya çıktı

Yaklaşan OPPO Find N3 Flip modeli ünlü e-ticaret firması Flipkart'ta göründü. Bu akıllı telefonun Çin dışına çok yakında çıkacağına işaret ederken, geçmiş sızıntılara bakacak olursak tasarım ve özellik bakımından Avrupa ve Çin versiyonunun arasında çok da büyük farkların olmayacağını söyleyebiliriz.

OPPO Find N3 Flip, CPH2519 model numarasıyla geçtiğimiz günlerde Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.895, çok çekirdekli testlerden 4 bin 655 puan almayı başardı.

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Akıllı telefonun teknik özellikleriyse şöyle;

ÖzellikDeğer Ekran6.8 inç AMOLED, 1080 x 2520 piksel, 120 HzDeğişken LTPO, HDR10+, 403 PPIKapak Ekranı3.26 inç, 382 x 720 pikselİşlemciMediaTek Dimensity 9200– 4 nm, 1x 3.0 GHz Cortex-X3– 3x 2.85 GHz Cortex-A715– 4x 1.8 GHz Cortex-A510Grafik BirimiImmortalis-G715RAM12 GBDepolama256 GB / 512 GBKamera SistemiArka Kameralar: – 50 MP Sony IMX890 Birincil Sensör– 48 MP Ultra Geniş Sensör– 32 MP Telefoto SensörÖn Kamera: – 32 MP Selfie KamerasıBatarya4.300 mAh, 44W Hızlı Şarj Desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Testler400.000 Katlamaya Karşı Test EdildiSu ve Toz KorumaIPX4 SertifikasıFiyatlar12 GB RAM + 256 GB: 6.799 CNY (932 dolar)12 GB RAM + 512 GB: 7.599 CNY (1.042 dolar)Lansman DurumuŞu an sadece Çin'de satışta, global lansman yakında

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