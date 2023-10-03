OPPO Find N3 Flip Avrupa'ya Geliyor

OPPO'nun ağustos ayında vitrine çıkardığı Find N3 Flip modelinin Avrupa macerası başlamak üzere. Akıllı telefonun global sürümü geçtiğimiz günlerde Geekbench veri tabanında ortaya çıkarken, kısa süre önce yaşanan gelişme tanıtımın çok yakında olduğuna işaret ediyor.

OPPO'nun ağustos ayında vitrine çıkardığı Find N3 Flip modelinin Avrupa macerası başlamak üzere. Akıllı telefonun global sürümü geçtiğimiz günlerde Geekbench veri tabanında ortaya çıkarken, kısa süre önce yaşanan gelişme tanıtımın çok yakında olduğuna işaret ediyor.

OPPO Find N3 Flip için resmi tanıtım posterleri paylaşıldı

OPPO kısa bir süre önce yaklaşan Find N3 Flip modelinin tanıtım posterlerini paylaştı. Bu gelişme cihazın tanıtımının çok yakında olduğuna işaret ederken, postere baktığımızda modelin tasarımını bir kez daha görüyoruz.

Akıllı telefon geçtiğimiz günlerde CPH2519 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.895, çok çekirdekli testlerden 4 bin 655 puan almayı başardı.

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Akıllı telefonun teknik özellikleriyse şöyle;