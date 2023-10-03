OPPO Find N3 Flip Avrupa'ya Geliyor
OPPO'nun ağustos ayında vitrine çıkardığı Find N3 Flip modelinin Avrupa macerası başlamak üzere. Akıllı telefonun global sürümü geçtiğimiz günlerde Geekbench veri tabanında ortaya çıkarken, kısa süre önce yaşanan gelişme tanıtımın çok yakında olduğuna işaret ediyor.
OPPO'nun ağustos ayında vitrine çıkardığı Find N3 Flip modelinin Avrupa macerası başlamak üzere. Akıllı telefonun global sürümü geçtiğimiz günlerde Geekbench veri tabanında ortaya çıkarken, kısa süre önce yaşanan gelişme tanıtımın çok yakında olduğuna işaret ediyor.
OPPO Find N3 Flip için resmi tanıtım posterleri paylaşıldı
OPPO kısa bir süre önce yaklaşan Find N3 Flip modelinin tanıtım posterlerini paylaştı. Bu gelişme cihazın tanıtımının çok yakında olduğuna işaret ederken, postere baktığımızda modelin tasarımını bir kez daha görüyoruz.
Akıllı telefon geçtiğimiz günlerde CPH2519 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.895, çok çekirdekli testlerden 4 bin 655 puan almayı başardı.
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Akıllı telefonun teknik özellikleriyse şöyle;
ÖzellikDeğerEkran6.8 inç AMOLED, 1080 x 2520 piksel, 120 HzDeğişken LTPO, HDR10+, 403 PPIKapak Ekranı3.26 inç, 382 x 720 pikselİşlemciMediaTek Dimensity 9200– 4 nm, 1x 3.0 GHz Cortex-X3– 3x 2.85 GHz Cortex-A715– 4x 1.8 GHz Cortex-A510Grafik BirimiImmortalis-G715RAM12 GBDepolama256 GB / 512 GBKamera SistemiArka Kameralar: – 50 MP Sony IMX890 Birincil Sensör– 48 MP Ultra Geniş Sensör– 32 MP Telefoto SensörÖn Kamera: – 32 MP Selfie KamerasıBatarya4.300 mAh, 44W Hızlı Şarj Desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Testler400.000 Katlamaya Karşı Test EdildiSu ve Toz KorumaIPX4 SertifikasıFiyatlar12 GB RAM + 256 GB: 6.799 CNY (932 dolar)12 GB RAM + 512 GB: 7.599 CNY (1.042 dolar)Lansman DurumuŞu an sadece Çin'de satışta, global lansman yakında