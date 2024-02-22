Oppo F25 Pro Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Oppo'nun yeni orta segment modeli F25 Pro, dün lansman görselleri ve özellikleri ile gündeme gelmişti. Şimdi fiyatını da gözler önüne süren Oppo F25 Pro, artık son halini aldı. İşte F25 Pro'nun özellikleri, fiyatı ve canlı kanlı görselleri.

Oppo F25 Pro 29 Şubat'ta tanıtılacak!

Bir hafta sonra resmi lansman ile karşımıza çıkacak olan F25 Pro, artık son halini aldı. Daha önce de belirttiğimiz gibi yeşil, mavi, pembe ve bordo renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek olan F25 Pro, bugün bordo rengi ile çalışır vaziyette görüntülendi. Cihazın "Hakkında" kısmının görüntüsünü paylaşan kaynak, cihazın özelliklerini de doğrulamış oldu.

Ortaya çıkan görsellere göre CPH2603 model numarası ile gelen Oppo F25 Pro, MediaTek Dimenstiy 7050 işlemcisinden güç alıyor. 8GB RAM bellek ile gelen cihazın 32 Megapiksel ön kameraya sahip olduğu görülüyor. Arka kamera kurulumunun ise 64 + 8 + 2 Megapiksel olduğu yine sızdırılan görsellerle onaylanıyor.

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Fotoğraflanan cihaz 128GB depolamaya sahip olsa da sızıntılar 256GB UFS 3.1 depolamalı sürümün de geleceğini bildiriyor. 6,7 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelmesi beklenilen F25 Pro, bu FHD+ ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 14 tabanlı ColorOS 14 işletim sistemi ile çalışan F25 Pro'nun 5000 mAh'lik bir pilden güç aldığı da görülüyor. Tabi hızlı şarj tarafında bir bilgi olmasa da 67W hızlı şarj desteğinin cihazla birlikte geleceği bilgisi sızıntılar arasında mevcut.

Tüm bu özellikleri ile 29 Şubat'ta tanıtılacak olan Oppo F25 Pro 5G beklentilere göre 300 Dolar gibi bir fiyatla raflarda yerini alacak. Siz F25 Pro'yu yeterli buldunuz mu? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Oppo F25 Pro özellikleri!