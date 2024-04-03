Üye Girişi
Haberler

Oppo A3 Pro 5G'nin CAD tabanlı görselleri sızdırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oppo, A2 ve A2 Pro'yu geçen yıl, A3'ü ise 2018'de piyasaya sürdü. Bir yazım hatası yok. Şirket, "A" serisi cihazları için biraz karışık bir adlandırma seçme kararı aldı. Bu karışıklığa biraz daha karışıklık eklemek için de yakın zamanda A3 Pro sunulacak. Oppo A3 Pro 5G, kullanıcılar tarafından beklenen bir telefon olması nedeniyle üzerinde fazlaca duruluyor. Öyle ki cihazın CAD tabanlı görselleri ortaya çıktı.

Oppo A3 Pro 5G nasıl gözükecek?

Oppo A3 Pro 5G'nin CAD tabanlı görselleri, boyutuyla birlikte bugün sızdırıldı: 162,7 x 74,5 x 7,8 mm. 6,7 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. Renderler, üstteki dairesel kamera adasının üzerine yerleştirilmiş, aynı zamanda dairesel bir LED flaş dizisi ve üst kısmında kendi kamerası yerine metal görünümlü bir kapağı olan tamamen dekoratif bir daire içeren iki arka kamerayı ortaya koyuyor.

Telefonun çok dar yan çerçeveleri ve uygun büyüklükte üst ve alt çerçeveleri (alt çerçeve biraz daha büyük), ekranın ortasında selfie kamerası için bir delik, sağ tarafta güç ve ses tuşları, ve tabii ki altta bir USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

Değeri ne olursa olsun, büyük olasılıkla yerini alması beklenen A2 Pro, MediaTek'in Dimensity 7050 işlemcisi tarafından desteklenen, 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama ile eşleştirilmiş ve 64 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik sensörüyle çevrili bir kameraya sahipti.

5.5G destekleyen ilk telefon Oppo Find X7 oldu!

Doğal olarak Oppo A3 Pro 5G için bazı küçük yükseltmeler bekleniyor. Ancak şirketin bu noktada ne kadar ileri gideceği merak konusu. Tüm bunların yanında halefi ile aynı fiyat bandında olması veya bu fiyat bandına yakın olması da gerekiyor. Yani çok fazla paraya mal olmayan iyi bir paket sunmalı. Şirketin bunu başarıp başaramayacağını yakın zamanda öğreneceğiz.

Oppo A3 Pro 5G hakkında henüz sızdırılan başka bir ayrıntı yok. Ancak işler yolunda gittiği için yakında bu konuda daha fazla şey duymayı bekliyoruz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Van'da mazbata kime verildi? YSK mazbatayı Abdulahat Arvas'a mı Abdullah Zeydan'a mı verdi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek, hangi dilde? Alya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Alya anlamı ne? Lina isminin anlamı nedir? Lina ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Lina ne demek, hangi dilde? TDK'ya göre Lina anlamı ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sandık Kokusu 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 155. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bir Sevdadır 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Bir Sevdadır yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir? Borsa bayramda kaç gün kapalı 2024? BIST Bayramda borsa açık mı? Arefe günü okullar tatil mi 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title