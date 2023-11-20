OpenAI Yatırımcıları, Sam Altman'ın Geri Dönmesini İstiyor

OpenAI yönetim kurulu, CEO Sam Altman ile yolların ayrılmasına karar verdi ancak yatırımcılar ve çalışanlar geri dönmesini istiyor.

Son yıllarda yapay zeka ürünleri hızla artıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında hayatımıza giren ChatGPT, teknoloji dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. İlk döneminde fırtınalar estiren şirket, son dönemde ise çalkantılı bir sürecin içinde yer alıyor.

OpenAI yatırımcıları, Sam Altman'ın geri dönmesini istiyor

OpenAI yönetim kurulu, cuma günü şok bir karar aldı. Şirket, bazı anlaşmazlıkları gerekçe göstererek CEO Sam Altman ile yolların ayrılmasına karar verdi. Ancak geçtiğimiz birkaç günde kararın yankıları beklediklerinden daha da sert oldu.

Görünüşe göre Sam Altman, hem şirket çalışanları hem de OpenAI yatırımcıları için güven sağlıyordu. Öyle ki dün sabah saatlerinde OpenAI çalışanları, eski CEO'nun görevine geri dönmesi için yönetim kuruluna süre tanıdı. Bugün de benzer hamle yatırımcılardan geldi.

OpenAI çalışanlarından yönetime rest! Sam Altman geri dönecek mi?

Bugün ortaya çıkan bir rapora göre Microsoft'un da bulunduğu OpenAI yatırımcıları, Sam Altman'ın acilen eski görevine getirilmesini istiyor. Sızdırılan bilgilere göre Altman'ın bu denli bir bağ oluşturmuş olması, şirkete dönme ihtimalini güçlendiriyor. Öte yandan Altman'a yakın isimler iş insanının geri dönmek istediğini belirtiyor.

OpenAI, Sam Altman'ın görevine son verme sebebini, yönetim kuruluyla olan iletişimindeki tutarsızlık ve bu durumun kurulun sorumluluklarını yerine getirmesini engellemesi olarak açıkladı. Aktarılanlara göre Yönetim kurulu, artık onun OpenAI'ı yönetmeye devam edebileceğine güvenmiyordu.

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