OpenAI'nin Yapay Zeka Krizi: İnsan Zekasından Üstün Yapay Zeka Tehdit mi?

OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın görevden alınmasıyla başlayan krizde, süper yapay zeka projesi Q* önemli bir rol oynuyor. Araştırmacılar, yapay zekanın insan zekasını aşmasıyla ortaya çıkan güvenlik endişesini dile getiriyor. OpenAI'nin geliştirdiği yapay genel zeka sistemi AGI ise insanları gölgede bırakacak otonom sistemler olarak tanımlanıyor.

ChatGPT yapay zeka sohbet robotunu geliştiren OpenAI, birkaç gün önce büyük bir yönetim krizine sahne oldu. Bu krizde CEO Sam Altman'ın Yönetim Kurulu kararıyla görevden alınması sonrası, şirket içi karıştı. Sam Altman, bu krize rağmen görevine geri döndü. Ancak bu krizin arkasında süper yapay zeka yani genel yapay zeka sistemi yer alıyor olabilir. Altman Q* projesi ile üstün zekalı bir yapay zeka geliştirdi. Bu yapay zekanın insanlığa tehdit oluşturma riski olduğu iddialar arasında.

OpenAI, Q* projesi ile insan zekasından üstün yapay zeka mı geliştirdi?

İddialara bakılırsa, OpenAI krizi bildiğimizden farklı bir tartışma nedeniyle çıktı. Buna göre yönetim kuruluyla Sam Altman arasında yaşanan krizde süper yapay zeka da denilen genel yapay zeka teknolojisi baş rolü oynadı. Sam Altman ve ekibi bir süredir kod adı Q* olan bu yapay zeka projesi geliştiriyor. Buna göre Q* projesinde yer alan bazı araştırmacılar yönetim kuruluna bir mektup gönderdi.

Mektubun içeriği tam bilinmese de genel hatları ortaya çıktı. Buna göre araştırmacılar, yapay zekanın insan zekasından üstün hale gelmesi tehlikesini ön plana çıkarıyor. Araştırmacıların özellikle yapay zekanın bu seviyesinin insan güvenliği için tehdit olduğunu düşündüğü de ortaya çıktı. Ancak araştırmacıların mektupta neden güvenlik endişesine kapıldıklarını da açıklamadıkları aktarılıyor. Yapay zeka genel için önemli adımlar atan projenin hangi aşamada olduğu ise bilinmiyor.

OpenAI için yapay genel zeka yani AGI, insanları da gölgede bırakan otonom sistemler olarak tanımlanıyor. Burada Q* projesinin henüz neyi kapsadığının bilinmediğini de hatırlatalım. Buna karşın OpenAI içinde bir anda kopan fırtınanın sebeplerinden birinin de bu mektup olduğu gerçek.

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Yapay genel zeka sistemi, insanla benzer ya da daha üstün seviyede karmaşık bir yapay zeka sistemi. Buna göre bu yapay zeka sistemleri, kendine sunulan bilgilerden hareketle yeni bilgiler edinebilme yetisine sahip. OpenAI krizi içinde başat rollerden birini oynayan Ilya Sutskever'de on yıl içinde yapay zeka genel sistemlerin ortaya çıkacağı görüşünde.

İnsan zekasından üstün yapay zeka, geçekten de insanlığı tehdit edecek boyutta bir tehdite dönüşebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.