OnePlus'un uygun fiyatlı ve orta segmente hitap eden yeni tablet modeli Pad Go'nun özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı. Model, MediaTek Helio G99 işlemcisiyle güçlendirilmiş 2.4K ekran çözünürlüğüne sahip olacak.

OnePlus Pad Go: Özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Bu yılın başlarında tanıttığı Pad modeliyle tablet pazarına merhaba diyen OnePlus cephesinde Pad Go modeli için geri sayım başladı. Tabletin selefine kıyasla uygun fiyatlı olması ve aynı zamanda özellikleri dikkate alındığında orta segmente hitap etmesi bekleniyor. Son ortaya çıkan bir rapor ise cihazın çıkış tarihini ve işlemcisini gözler önüne seriyor.

OnePlus Pad Go'nun işlemcisi ve çıkış tarihi

Twitter'da (X) OneNormalUsername kullanıcı adıyla bilinen ünlü sızıntıcıya göre yaklaşan OnePlus Pad Go modeli MediaTek Helio G99 işlemcisinden güç alacak. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Tabletin çıkış tarihiyle ilgili bugüne dek birçok rapor ve iddia ortaya çıktı. Ancak bunların hiçbirisi spesifik bir tanıtım tarihi üzerinde durmadı. Ancak işler an itibariyle değişmiş gibi görünüyor. Zira sızıntıda cihazın 6 Ekim'de kullanıcıların beğenisine sunulacağı söyleniyor.

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Yaklaşan OnePlus Pad Go modelinin 2.4K ekran çözünürlüğü ve 7: 5 en boy oranı sunan 11.35 inç LCD bir panelle gelecek. Ayrıca ürünün tam olarak 523 gram ağırlığında olması bekleniyor.

Modelde 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama yer alacak. Aynı zamanda depolamada artırıma imkan veren microSD kart desteği de kullanıcılara sunulacak. Ürün, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı ColorOS 13.2 arayüzünü çalıştıracak. Buna ek olarak 8.000 mAh'lik bir pilden beslenecek. Kameralarda ise cihazın büyük bir iddiasının olmadığını belirtelim. Zira burada bizleri 8 Megapiksel ön ve 8 Megapiksel arka kamera karşılayacak.

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