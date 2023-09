OnePlus Open Tanıtım Tarihi Açıklandı: İşte Özellikleri

OnePlus, geliştirdiği yeni katlanabilir modeli için tanıtım tarihi açıkladı. Ünlü Hintli aktris Anushka Sharma, araç içerisinde OnePlus Open modelini kullanırken kameralara yakalandı. İşte OnePlus Open özellikleri….

OnePlus Open özellikleri netleşiyor

19 Ekim'de tanıtılacağı belirtilen cihaz, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcide 1 adet 3.2GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor.

Sooooooo obviously on purpose… I mean, who the hell with such an ultra secret prototype in his hands holds it and poses like that in public?! C'mon @OnePlus…?????? #OnePlus #OnePlusFold @Slashleaks ???? https://t.co/LwwzsgkamA pic.twitter.com/pjQvPE4S1W — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 29, 2023

Sızdırılan bilgilere göre şirket, cihazın iç ekranında 7.8 inç boyuta ve QHD Plus çözünürlüğe yer verecek. İç ekranda 120Hz tazeleme hızına sahip LTPO panelin kullanılacağını belirtilem.

48 Megapiksel kamera, 120 Hz ekran: Google Pixel 8 serisinin özellikleri ortaya çıktı!

OnePlus, Open modelinde 6.3 inç boyuta sahip FullHD Plus dış ekran ile karşımıza çıkacak. Dış ekranın da 120Hz tazeleme hızına sahip olacağını belirtelim.

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen modelde OIS özelliğine sahip 48 Megapiksel ana kamera, 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 64 Megapiksel (3x optik yakınlaştırma, 120x dijital yakınlaştırma) periskop kamera kullanılacak. Cihazın özçekim kamerasında ise 32 Megapiksel lense yer verilecek.

OnePlus, yeni katlanabilir modelinde ses kalitesine önem verecek. Cihazın dört adet hoparlör ile tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

OnePlus Open, Android 13 tabanlı OxygenOS Fold arayüzüyle tanıtılacak. Bununla birlikte, cihazda 67W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.800 mAh bataryaya yer verileceği belirtiliyor.