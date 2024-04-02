OnePlus tarafından uzun zamandır tanıtılması beklenen orta-seviye Nord serisi telefon sonunda tanıtıldı. Şimdiye kadar hakkında onlarca sızıntı ve fotoğraf çıkan OnePlus Nord CE4, önemli özelliklerle orta segment bir telefon olarak bizleri karşılıyor. Fiyat-performans canavarı olarak sunulan yeni telefon, Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti gibi özelliklerle geliyor. İşte OnePlus Nord CE4 özellikleri ve fiyatı…

OnePlus Nord CE4, Full HD+ AMOLED ekran ile geliyor

Orta segment için önemli özelliklerle donatılan Android cihazın öne çıkan özelliklerinden biri de ekranı. Marka tarafından yapılan resmi duyurulara göre OnePlus Nord CE4, 6.7-inç boyutunda Full HD+ AMOLED bir ekrana sahip. 2412 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120Hz yenileme oranı ve 1100 nite kadar parlaklık sunuyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi işlemci tarafında bizleri Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti karşılıyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında tanıtılan 4nm yonga seti 1x 2.6GHz Cortex-A715, 3x 2.4GHz Cortex-A715, ve 4x 1.8GHz Cortex-A510 olmak üzere 8 çekirdeğe sahip.

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Nord CE4, 8GB LPDDR4X bellek ve 128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama desteğiyle kullanıcıya orta-seviye için yeterli bir alan sunuyor. Android 14 destekli OxygenOS 14 işletim sistemi üzerinde çalışan bu cihaz iki büyük Android güncellemesi ve üç yıl boyunca güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek.

29 dakika içinde 0'dan 100'e şarj edebilen 100W SuperVOOC desteğine sahip 5,500 mAh batarya ile tanıtılan OnePlus Nord CE4, koyu krom ve seladon mermeri renk seçenekleriyle satışa sunuldu. 8GB + 128GB versiyonu 299 dolardan satışa çıkan Nord CE4'ün 8GB + 256GB modeli 323 dolardan Hindistan'da satışa çıktı.

İşte OnePlus Nord CE4 özellikleri: