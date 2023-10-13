OnePlus 12'nin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

Çok yakında tanıtılacak olan OnePlus 12'nin ekran özellikleri sızıntılarla ortaya çıktı. Akıllı telefon, 6,82 inç OLED kavisli bir panel, yüksek çözünürlük ve 120Hz ekran yenileme hızı sunacak.

Çok yakında tanıtılması beklenen OnePlus 12 için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonun özelliklerinin büyük bir bölümü bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar sayesinde biliniyor. Bugün paylaşılan yeni bir rapor ise modelin ekran tarafında neler sunacağını gözler önüne seriyor.

OnePlus 12 kullanıcılara neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan OnePlus 12 modelinin ekran özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon BOE tarafından üretimi gerçekleştirilen 6,82 inç OLED kavisli bir panelle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla birlikte 3168 x 1440p çözünürlük ve 12 0Hz LTPO ekran yenileme hızı sunacak.

İşlemci koltuğunda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oturacak. Raporlara göre önemli bir performans yükseltmesi sunacak yonga 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. İşlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor.

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Pil tarafındaysa 150W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen muhtelemen 5.000 mAh'lik bir batarya yer alacak. Oyunlarda ısınmayı minimum düzeyde tutacak VC sıvı soğutma da üründe mevcut olacak. Öte yandan 24 GB RAM ve bir 1 TB'a a kadar dahili depolama sunması bekleniyor.

Günümüzde kullanılan en güncel yonga seti Snadpragon 8 Gen 2'de Cortex-X3 mimarisi bulunuyor ve 3.2 GHz'de çalışıyor. Bu, günlük kullanımda performansın doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni işlemcide bir "süper büyük" çekirdek, beş "büyük" çekirdek ve iki "küçük" çekirdek olmak üzere 1 + 5 + 2 mimarisi olması bekleniyor.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Max Jambor, geçtiğimiz haftalarda OnePlus 12'nin ne zaman tanıtılacağını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şu an için spesifik bir tarih verilmese de ilk etapta Çin'de satışa çıkması ve daha sonra globale gelmesi söz konusu.