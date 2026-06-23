OMÜ'de 'Bilim Kafe' söyleşilerinde geleceğin meslekleri masaya yatırıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bilim İletişimi Ofisi'nin (BİO), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) desteğiyle sürdürdüğü "Bilim Kafe" söyleşileri toplumsal farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Güncel ve toplumsal konuları bilimsel bakış açısıyla halkla buluşturan etkinlik dizisi, 18'inci buluşmasında geleceğin mesleklerini gençlerle konuşmaya başladı.

Yaz boyunca farklı mekanlarda ve farklı hedef kitlelerle devam edecek serinin ilk etkinliğinde, Sinop'un Erfelek ilçesinden gelen Erfelek Şehit Kenan Döngel Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile öğretmenleri ağırlandı. Programda, günümüzün ve geleceğin yükselen mesleklerinden biri olarak öne çıkan "Bilgi Güvenliği Uzmanlığı" ele alındı.

OMÜ Bilim İletişimi Ofisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; OMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Fen Fakültesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Can Altunay, Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan ve sektör temsilcisi olarak Mustafa Altınkaynak konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca ilk mezunlarını bu yıl veren Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'nun Oyun Geliştirme ve Programlama Bölümü mezunu Aziz Göveli ile Arka Yüz Yazılım Geliştirme Bölümü mezunu Muhammet Hüseyin Biçer de eğitim deneyimlerini paylaşarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Yapay zeka meslekleri yok etmiyor, dönüştürüyor

Etkinliğin açılışında konuşan YÖK Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda yürüttükleri "geleceğin meslekleri"ni tanıtma faaliyetleri hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Mürsel Kan, yapay zekanın meslekleri ortadan kaldırmadığını, çalışma biçimlerini dönüştürdüğünü söyledi. Analitik düşünme, problem çözme, veri okuryazarlığı ve üretim becerilerinin giderek daha fazla önem kazandığını belirten Kan, gelecekte yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik, savunma teknolojileri, dijital sağlık, biyoteknoloji ve akıllı tarım gibi alanlarda istihdamın artmasının beklendiğini ifade etti. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulu'nun da söz konusu alanlardaki program ve kontenjanları artırdığını vurguladı. Geleceğin mesleklerinin yalnızca mühendislik alanıyla sınırlı olmadığını dile getiren Kan, hukuk, sağlık, sosyal bilimler, iletişim, sanat ve eğitim gibi disiplinlerin de dijital dönüşümden etkilendiğini belirtti. Teknoloji hukuku, veri koruma, dijital ekonomi ve inovasyon yönetimi gibi alanlarda yeni kariyer fırsatlarının ortaya çıktığını ifade eden Kan, üniversite tercihinde istihdam olanakları, sektör iş birlikleri ve uygulamalı eğitim imkanlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Kan ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde açılan yapay zeka, dijitalleşme ve istihdam odaklı yeni programlarla öğrencilerin geleceğin ihtiyaçlarına uygun yetkinliklerle yetiştirildiğini kaydetti.

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Can Altunay ise bilgi güvenliği uzmanlarının görev alanları, çalışma ortamları, sahip olmaları gereken teknik ve kişisel yetkinlikler ile kariyer imkanları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Bilgi güvenliğinin temelini gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerinin oluşturduğunu belirten Altunay, dijitalleşmenin hızla arttığı günümüzde verilerin korunmasının hem bireyler hem de kurumlar açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Veri hacminin büyümesine paralel olarak saldırı yüzeylerinin de genişlediğine dikkat çeken Altunay, sosyal medya, e-posta, kısa mesaj ve sosyal mühendislik yöntemleri üzerinden gerçekleştirilen siber saldırıların giderek çeşitlendiğini ifade etti. Yüzde yüz güvenliğin mümkün olmadığını vurgulayan Altunay, güçlü parola kullanımı, düzenli güncellemeler ve kullanıcı farkındalığının bilgi güvenliğinin temel unsurları arasında yer aldığını belirtti. Yapay zekanın siber güvenlik alanında önemli bir araç haline geldiğini ancak insan unsurunun hala vazgeçilmez olduğunu dile getiren Altunay, teknolojik çözümlerin etkili olabilmesi için nitelikli insan kaynağı ve sürekli eğitimin şart olduğunu söyledi. Bilgi güvenliği uzmanlarının bilgisayar sistemlerini saldırılara karşı koruduğunu, güvenlik açıklarını tespit ederek önleyici tedbirler geliştirdiğini ve olası siber saldırılara müdahale ettiğini anlatan Altunay; hastanelerden üniversitelere, telekomünikasyon şirketlerinden havalimanlarına, savunma sanayisinden bankalara kadar pek çok sektörde istihdam imkanı bulunduğunu ifade etti.

Etkinlikte Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'nun yeni mezunları da söz alarak bölümlerini tercih etme nedenlerini, eğitim sürecinde edindikleri deneyimleri ve kariyer hedeflerini katılımcılarla paylaştı. Tüm vatandaşlara ve lise öğrencilerine açık olarak gerçekleştirilen söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı