Nvidia ve Foxconn elektrikli araba üretecek!

Nvidia ve Foxconn elektrikli otonom araba için yeni bir ortaklık kurdu. Foxconn, Nvidia'nın otonom sürüş çiplerini üretecek.

Apple'ın üretim ortağı olmasıyla bilinen Foxconn ve Nvidia arasında yeni bir otonom elektrikli araba anlaşması sağlandı. Donanım devi, otonom araçlarda kullanılacak Drive Orin işlemcilerini üretmek için Foxconn ile çalışacak. Anlaşmanın bir parçası olarak Foxconn, kendi elektrikli otomobillerinde bu işlemciyi kullanacak.

Nvidia, otonom sürüş çipleri için Foxconn ile ortak oldu

Apple'ın en büyük üretim ortağı olmasıyla bilinen Foxconn, şimdi de Nvidia'nın üretim ortağı oluyor. Tayvanlı teknoloji devi, Nvidia'nın Drive Orin çipi üzerine geliştirilecek işlemciler için elektronik kontrol birimleri tedarikçisi olacağını duyurdu.

Foxconn, üretim ortaklığına ek olarak, bu modülleri kendi elektrikli otomobil markasında kullanmayı planlanıyor. Şirketin açıklamasına göre Drive Orin donanımı ve Drive Hyperion sensör paketi elektrikli arabalara yerleştirilecek.

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Foxconn'un son zamanlarda elektrikli araba üretmek için yoğun bir çaba gösterdiğini biliyoruz. Nvidia'nın yapay zeka teknolojisini sürücü yardım sistemlerine dahil etmek için Mercedes-Benz ve Volvo gibi otomobil üreticileriyle de çalışacak.

2021 yılında Tayvanlı üretici, 2023 yılına kadar ABD'de bir elektrikli otomobil fabrikası kurma planını duyurdu ve "Foxtron" markası altında Model E sedan, Model C SUV ve Model T elektrikli otobüs dahil olmak üzere ürün yelpazesini açıkladı.

Yeni ortaklıkla birlikte, Foxconn fabrikasında üretilen Nvidia silikon ve sensörler de bu elektrikli otomobillerde kullanabilir. Nvidia ayrıca, 2025 yılına kadar araçlara ulaşması beklenen Drive Thor adlı yeni nesil otomotiv sistemi üzerinde çalışıyor.

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