Nvidia RTX 4080 Super Detayları Ortaya Çıktı

Ekran kartı dünyasının en popüler ismi Nvidia, "Ada" serisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, son dönemde Rtx 4080, RTX 4070 ve RTX 4070 Ti kartlarının daha güçlü versiyonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Birçok kişinin beklediği Nvidia RTX 4080 Super hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

GeForce RTX 4080 Super, 2024 yılının başında sahne alabilir

Son dönemde Nvidia GeForce RTX 40 SUPER serisi hakkında artan sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Daha önce önemli kaynaklara göre RTX 4080 Super, 2024 yılını işaret etse de yakın bir tarih beklenmiyordu. Ekran kartı HWiNFO'da görüldü. Listelemede ekran kartı, "Nvidia GeForce RTX 4080 Super eklendi." ifadesiyle yer alıyor. Bu durum, ekran kartının 2024'ün hemen başında gelebileceğini işaret ediyor.

Daha önceki bilgilere bakılırsa ekran kartı önemli yükseltmeler içerecek. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan rapor, BenchLife isimli kaynaktan geldi. Buna göre RTX 4080 SUPER, AD102 tabanlı 20 GB Bellek özelliğiyle donatılacak. Yükseltme daha geniş 320-bit bellek veriyoluna imkan sunacak.

Bahsedilen yükseltmeler ise ise şu şekilde;

GeForce RTX 4080 › GeForce RTX 4080 Super

GPU: AD103 › AD102

Bellek: 16GB › 20GB

Veriyolu: 256 bit › 320 bit

GeForce RTX 4070 › GeForce RTX 4070 Super

GPU: AD104 › AD103

Bellek: 12GB › 16GB (?)

Veri yolu: 192 bit › 256 bit (?)

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SUPER varyantların mevcut spesifik kartlara kıyasla artırılmış VRAM kapasitesi, daha yüksek saat hızları, artırılmış bellek bant genişliği ve daha yüksek bir TGP ile gelmesi kuvvetle muhtemel. Serinin tahmini ilk teknik özellikleri şu şekilde;