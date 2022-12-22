NVIDIA RTX 4070 Ti'dan ilk görüntüler sızdı! İşte tasarımı

Teknoloji dünyasının bilinen isimlerinden NVIDIA'nın en yeni ekran kartı RTX 4070 Ti'den ilk görüntüler sızdırıldı. Bununla beraber merakla beklenen modelin tasarımı, hakkında ayrıntılar veren etiketi ve içinde olacağı kutusu da görüldü.

NVIDIA RTX 4070 Ti ve kutusu görüldü

Geçtiğimiz aylarda NVIDIA'nın tanıtımını yaptığı Rtx 4080'in 12 ile 16 GB modelleri arasındaki performans farkı, oldukça tepki topladı. Bunun üzerine şirketin 12 GB'lık modeli RTX 4070 Ti ile değiştireceği iddia edildi. Şimdi ise bu söylentileri doğrular nitelikteki ilk görüntüler sızdırıldı.

VideoCardz, NVIDIA'nın Gigabyte RTX 4070 Ti Aero ekran kartının ilk görüntülerine ulaşmayı başardı. Bununla beraber modelin kendisi ve kutusu da canlı olarak görüldü. Kartın kısa PCB tasarımına sahip olduğunu ve soğutucuların büyük bir alan kapladıklarını söyleyebiliriz. Bu sayede soğutmanın oldukça verimli çalışması tahmin ediliyor.

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Beyaz renkli NVIDIA RTX 4070 Ti'nin, özellikleri bakımından RTX 4080 12 GB ile aynı olduğunu görüyoruz. Zira model, 8 pimli adaptörden beslenen, bir adet 16 pimli güç konektörüne sahip. Ayrıca etiketinde yer alan bilgilere göre 12 GB GDDR6X bellek ve 7680 CUDA çekirdeği bulunuyor.

RTX 4070 Ti özellikleri

CUDA sayısı7680Saat hızı2.31 GHzBoost saat hızı2.61 GHzBellek12 GB GDDR6XVeriyolu 192 bitIşın izleme çekirdekleri3.nesilTensör çekirdekleri4.nesilDLSSDLSS 3En yüksek çözünürlük7680 X 4320Monitör desteği4TDP285WÖnerilen PSU700 W

NVIDIA'nın RTX 4070 Ti modelinin, CES 2023 fuarında, yani 3 Ocak'ta tanıtılması bekleniyor. Sonraki günde ise inceleme videolarının yayınlanarak çekim ambargonun kaldırılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca kartın 5 Ocak tarihinde piyasaya sürülerek kullanıcılara sunulacağı sızdırıldı.

Peki sizler NVIDIA RTX 4070 Ti hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce beklentileri karşılıyor mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!