NVIDIA'nın laptop ödüllü nKreatif yarışmasının kazananı belli oldu!

NVIDIA tarafından düzenlenen ve kendi dünyalarını yaratmaya cesaret eden sanatçıları bir araya getiren nKreatif yarışması sona erdi.

NVIDIA tarafından düzenlenen ve hayal gücünün ötesine geçmeye, kendi dünyalarını yaratmaya cesaret eden tüm sanatçıları bir araya getiren nKreatif yarışmasının ikinci perdesi sona erdi. Yarışmaya Türkiye genelinden toplamda 106 sanatçı katılım göstererek 3D eserlerini sergiledi. Teması "Dream Space" olan yarışmanın kazanı ise Batuhan Köksal oldu. İte ayrıntılar…

NVIDIA nKreatif yarışmasının kazananı GeForce RTX ekran kartlı notebook sahibi oldu

NVIDIA nKreatif yarışmasının kazananı Batuhan Köksal, GeForce RTX ekran kartlı ASUS ZenBook Pro Duo Studio Notebook kazanma şansını yakaladı. Yarışmanın finalistler NVIDIA Creators kitiyle ödüllendirildiler.

3D tutkunlarını bir araya getiren NVIDIA Studio Creative Weekend'de gerçekleştirilen canlı yayında, yarışmaya katılan eserler her biri alanında yetkin jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Yarışmanın jüri üyeleri ise dijital sanat çalışmalarıyla, uluslararası çağdaş sanat organizatörlerinin ve küratörlerinin yakın markaja aldığı Murat Yıldırım (Muartive), Kreatif Görüntü Yönetmeni olarak editöryal, reklamcılık, sinema ve dergi gibi birçok alanda başarılara imza atan Koray Birand ve 2000'li yılların başından itibaren profesyonel olarak teknoloji odaklı içerikler üreten, kendi YouTube kanalında sektör analizleri, ürün incelemeleri, teknolojik gelişmeler ve de bu gelişmelerin sosyolojik bağlamıyla içerikler üreten Mesut Çevik oldu.

Türkiye ve dünyada sanata yeni değerler katan NVIDIA Studio Platformu, yaratıcı uygulamalarla çalışırken sanatçılara, yaratıcılara ve 3D geliştiricilere en iyi performansı ve güvenirliği sağlıyor. 3D, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlıyor. NVIDIA'nın sektör lideri GPU'ları ve Studio Sürücüleriyle yaratıcı uygulamalar, ilham verici bir performans ve yetenek düzeyiyle gelişiyor ve hız kazanıyor.