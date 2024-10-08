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Nobel Fizik Ödülü Makine Öğrenimine Gitti

Nobel Fizik Ödülü Makine Öğrenimine Gitti
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Prof. Geoffrey Hinton ve Prof. John Hopfield, makine öğrenimi alanındaki katkılarından dolayı Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Hinton, yapay zekanın potansiyel tehlikelerine dikkat çekerek gelecekle ilgili endişelerini dile getirdi.

Nobel Fizik Ödülü, makine öğrenimi alanındaki çalışmalarından dolayı Toronto Üniversitesi'nde Prof. Geoffrey Hinton ve ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden Prof. John Hopfield'a verildi.

Makine öğrenimi, bilgisaryaların kendilerini eğiterek bilgi üretmesinin önünü açıyor.

Bugün internette arama yapmaktan, telefonlarımızda fotoğraf düzenlemeye kadar farklı teknolojiler makine öğrenimi odaklı geliştiriliyor.

Nobel ödülü duyurusu İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından Stockholm'de düzenlenen bir basın toplantısında yapıldı. Bundan birkaç dakika sonra telefonla aranan Hinton, "Şaşkınım. Bunun olacağını hiç tahmin etmemiştim" dedi.

Nobel Akademisi, iki bilim insanının çalışmalarının, iklim modellemeleri, güneş enerjisi üretmek için kullanılan hücrelerin geliştirilmesi ve tıbbi görüntülerin analizi gibi bazı önemli alanlara uyarlandığını vurguladı.

İngiliz-Kanadalı Profesör Geoffrey Hinton "Yapay Zekanın Babası" olarak anılıyor. Hinton, insanlardan daha zeki makinelerin olası tehlikeleri konusunda uyarılarıyla tanınıyor.

Eski bir Google çalışanı olan Hinton, 2023'te sohbet robotlarının kötü niyetli kullanımı konusundaki endişelerini dile getirerek Google'dan istifa etmişti.

Prof. Hinton'ın sinir ağları üzerine araştırması, ChatGPT gibi mevcut yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde öncü oldu.

Yapay zeka için sinir ağları, öğrenme ve bilgiyi işleme biçimleri bakımından insan beynine benzeyen sistemler olarak tanımlanıyor. Yapay zekaların bir insan gibi deneyimlerinden öğrenmesini sağlıyorlar. Buna derin öğrenme adı veriliyor.

Prof. Hinton, yapay sinir ağları üzerindeki çalışmalarının devrim niteliğinde olduğunu söyledi, ancak gelecek konusunda endişeleri olduğunu da belirtti.

Seçme şansı olsa aynı işi tekrar yapacağını söyleyen Hinton, "ancak bunun sonunda kontrolü ele geçirebilecek bizden daha zeki sistemlerin ortaya çıkacağından endişeleniyorum" dedi.

Nobel ödülünü kazanan iki bilim insanı, 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) değerinde ödülü paylaşıyor.

BBC

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