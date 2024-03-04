Nissan Leaf Sahipleri Uygulama Kapanması Kararından Şikayetçi

Nissan, son günlerde büyük bir suçlama ile gündem oldu. Telefon uygulamasının İngiltere'deki eski elektrikli Leaf modellerinde kullanıma kapanacağını bildiren Nissan, bu kararın kendilerinden kaynaklanmadığını ısrarla belirtmesine rağmen, sürücülerinin hışmına uğramaktan kurtulamadı. Bazı Leaf sürücüleri, firmanın konuyla ilgili daha önceden haber vermemesinden yakınıyor.

Nissan Leaf sahipleri çaresiz kalabilir

2016 yılından önce üretilen araçlarda uygulamaya konulacağı söylenen gelişmenin, İngiltere'deki 2G hatlarının kapatılacak olmasından kaynaklandığı öne sürülüyor. Eski Leaf modellerinin teknolojik altyapısını oluşturan 2G ağı artık kullanılamayacağı için, bu araçların uygulama bağlantısı da sonlanmış olacak. İşte tüm detaylar…

İngiltere'de yaklaşık 3 bin adet Leaf sahibinin bu karardan etkilenmesi beklenirken, bu durumun ülkede Nissan'a duyulan güveni ciddi anlamda azaltabileceğini söyleyenler mevcut. Kararın 1 Nisan itibariyle yürürlüğe gireceğini bildiren şirket, klima kontrolü gibi fonksiyonların ise direkt olarak arabaya yerleşik yapıldığı için çalışmaya devam edeceği müjdesini verdi.

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2013 model bir Leaf sahibi olan Max Siegieda, aracı satın alma sebebi olan birçok önemli özellikten mahrum kalacağını söylerken, bu kararın olması gerekenden çok daha erken verildiğini belirtti.

2014 model bir Leaf sahibi David Morris ise uygulama desteğinin en az 10 yıl devam etmesi gerektiğini belirterek, bu beklenmedik gelişmeden dolayı oldukça hoşnutsuz olduğunu söyledi. Uzmanlar böyle vakaların gelecekte daha da artacağının ve eski model otomobillerin yeni teknolojilere ayak uydurmakta oldukça zorlanacağının altını çiziyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nissan'ın izlediği strateji doğru mu? Peki Leaf sahipleri ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.