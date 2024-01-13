Nissan, Ariya Nismo'yu tanıttı: Yüksek performanslı elektrikli otomobil

Nissan, Ariya e-4orce SUV'u temel alarak geliştirilmiş bir versiyon olan Ariya Nismo'nun tanıtımıyla elektrikli araç pazarındaki en son girişiminin perdesini kısa süre önce kaldırdı. Nissan'ın Nismo serisinin en son üyesi olan Ariya Nismo, en son EV teknolojisi ile performans yükseltmelerini bir araya getiriyor.

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İki donanım seçeneğiyle satışa sunulması planlanan Ariya Nismo, batarya kapasiteleri bakımından farklılık gösteren B6 ve B9 modelleriyle geliyor. B6 modeli 66kWh bataryaya sahipken, B9 daha büyük 91kWh versiyonu ile bir üst seviyeye çıkıyor.

Gerçek Nismo tarzında, bu elektrikli araç standart Ariya muadillerine kıyasla bir güç artışı vaat ediyor. B6 modeli 362 beygir gücü ve 559,95 N.m torka sahipken, B9 etkileyici 429 beygir gücü ve 600 N.m tork ile geliyor. Bununla birlikte, elektrikli SUV resmi olarak yollara çıkmadan önce bu rakamların bazı ayarlamalara tabi tutulabileceğini belirtmek gerekir.

Ariya Nismo'ya genel sürüş deneyimini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan özel bir sürüş modu eklendi. Nismo'nun geliştirmeleri, e-4orce dört tekerlekten kontrol teknolojisi ve sert 20 inç alüminyum jantlar üzerindeki lastiklerin birleşiminin yüksek hızlarda üstün denge, hassas dönüş kabiliyeti ve gelişmiş viraj alma yetenekleri sunması bekleniyor.

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Nismo ekibi, Ariya Nismo'ya isteğe bağlı olarak Formula E'den ilham alan bir ses sistemi de ekledi. Nissan, bu özelliğin özel olarak tasarlanmış Nismo koltukları ve döşemeleri içeren kabinin premium hissi ile birleştiğinde genel sürüş deneyimini geliştirdiğini iddia ediyor.

Bu, Nissan'ın Nismo ekibinin elektrikli araç dünyasına ilk girişi değil. 2011 yılında New York Auto Show'da Leaf Nismo RC konseptini tanıtmışlardı ve ikinci nesil model 2018 yılında Japonya'da üretime girmişti.

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