Nissan 2027'ye kadar 30 yeni model çıkaracak

Zaman zaman satışlarındaki patlama ile gündeme gelen Nissan'dan büyük bir atılım geldi. Yapılan açıklamalara göre marka 2027 yılına kadar otomotiv sektöründe adından sıkça söz ettirecek. Zira açıklanan yeni büyüme ve karlılık hedefleri göz önüne alındığında markanın 3 yıl içerisinde 30 yeni modeli piyasaya kazandıracağı görülüyor. İşte konuyla Nissan ve açıklanan hedef raporu ile ilgili detaylar…

Nissan için iddialı hedef! 3 yılda 30 yeni model!

Nissan Motor, 25 Mart Pazartesi günü yaptığı açıklamada şirketin yeni hedeflerinden bahsetti. Özellikle büyüme ve karlılık oranlarındaki artışın ana odak nokta olduğu açıklamalarda Çin'deki otomobil pazarından ve Çinli markaların pazarı domine etmesi noktasına da değinildi.

Elektrikli otomobiller konusunda büyük bir atılım yapan Çinli markalar, Avrupa henüz 500 kilometre menzilli otomobillere yeni alışmaya başlamışken, 1000 kilometre üzerindeki menzillerden bahsediyor. Bununla birlikte Çinli otomotiv markalarının elektrikli otomobil pazarındaki hızlı yükselişi Avrupalı markaları da korkuttu.

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Nissan, Çinli rakip firmaların pazardaki yükselişlerini fark ettiklerini ve buna istinaden yapılan planların pazarda "kalıcı" yer edinmek üzerine olduğunu bildiriyor. Buna göre 2027 yılına kadar 30 yeni modeli piyasaya sürmeyi hedefleyen marka satışlarının yüzde 20'sinin sadece elektrikli otomobiller olmasını hedefliyor.

Ayrıca genel payda hibrit otomobillerin de yüzde 20'lik dilime sahip olarak içten yanmalı otomobillerin tüm pastanın yüzde 60'ına sahip olmasını hedefliyor. 3 yılda piyasaya sürülecek 30 yeni modelin 8 tanesinin tamamen elektrikli ve 8 tanesinin de plug-in hybrid olmak üzere 16 tanesinin elektrikli olacağını belirtti.

Bunlara ek olarak Amerika pazarında da yükseliş hedefleyen marka pazarda yer alan modellerinin yüzde 78'ini yenileyerek hibrit ve elektrikli modelleri de kazandırmayı planlıyor. Genel satış paylarına baktığımızda marka tüm bu yeniliklerle birlikte %6'nın üzerinde işletme kar marjı ve %30'un üzerinde toplam hissedar getirisi hedeflenenler arasında.