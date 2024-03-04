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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Yeni Medya ve İletişim Bölümü Açıldı

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Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kararıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Yeni Medya ve İletişim Bölümü açıldı. Bölüm, 2024-2025 akademik yılında yeni öğrenci alımına başlayacak ve çağın gerekliliklerine göre nitelikli medya ve iletişim uzmanları yetiştirecek.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kararıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Yeni Medya ve İletişim Bölümü açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, halkla ilişkiler ve reklamcılık, radyo, televizyon ve sinema ile gazetecilik bölümlerinin aktif olarak eğitim öğretim hizmeti verdiği belirtildi.

İletişim Fakültesi bünyesine son olarak medya ve iletişim bölümünün kazandırıldığı ifade edilen açıklamada, bölüme 2024-2025 akademik yılında yeni öğrenci alınmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, yeni açılan bölümde çağın gerekliliklerine göre ve sektörün ihtiyaçlarına dayanarak nitelikli yeni medya ve iletişim uzmanlarının yetiştirileceğini dile getirdi.

Dijital iletişimin gelişimiyle medya sektöründe çok yönlü ihtiyaçların ortaya çıktığını belirten Uslu, bu kapsamda yeni açılan bölümle bu ihtiyaçların karşılanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Teknoloji

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