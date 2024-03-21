Üye Girişi
Haberler

Neuralink, Telepati adlı çalışmanın ilk görüntülerini paylaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk'ın şirketi Neuralink, bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir çalışma üzerinde uzun bir süredir çalışıyor. Şirket, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi olarak bilinen "Telepati" adlı çalışmaya ait ilk görüntüleri paylaştı.

Neuralink çipi takılan kişi, Telepati ile bilgisayarda satranç oynadı

Elon Musk, Neuralink'in eylül ayında ilk insanlı klinik deneyleri için düğmeye bastığını duyurmuştu. O günden bu yana planlandığı gibi giden proje ile ilgili ilk içerik paylaşıldı. Neuralink tarafından paylaşılan video içerikte "Telepati" çipi takılan kişi, bilgisayarı düşünce gücüyle kontrol ediyor.

https://t.co/OMIeGGjYtG

— Neuralink (@neuralink) March 20, 2024

Yayınlanan videoda Telepati çipi takılan ilk insan olan 29 yaşındaki Nolan Arbaugh, düşünce gücüyle bilgisayar üzerinden satranç oynuyor. 2016 yılında yaptığı dalış sonrası boynundan aşağısı felçli kalan Arbaugh, içerikte düşünce gücüyle müzik çalan sekmeyi kapatıp satranç oynadı.

Elon Musk, Tesla'daki koltuğunu kayıp mı ediyor?

Her ne kadar büyük bir adım olarak görülse de proje, tartışmaların odağında. Neuralink'in bazı yasal izinleri almakta zorluk yaşadığı daha önceden biliniyor. Özellikle insanlar üzerinde yapılan bilimsel deney, birçok kez reddedilmişti. Hatta bazı deneyleri yasal izni olmadan yaptığı iddia edilen şirket, ilk kez 2023'ün mayıs ayında insanlar üzerinde çalışma izni alabildi.

Neuralink, asıl amaçlarının insan beynini bilgisayarlarla doğrudan bağlayarak, beyin ve yapay zeka arasında etkileşim sağlamak olduğunu belirtiyor. Bunu da ilk etapta geliştirdiği implant ile nörolojik hastalıkları tedavi ederek başarmak istiyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Elon Musk Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 Mart Tarihte Bugün ne odu? 25 Mart'ta ne oldu? 25 Mart ne günü? 25 Mart'ta doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 24 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 23 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 22 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 21 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 20 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 19 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Mart'ta yaşananlar! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 21-22 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Survivor kim elendi? 21 Mart Perşembe Survivor'da kim elendi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title