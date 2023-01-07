Netflix, Wednesday 2. sezonunu duyurdu!

Dünyanın en popüler dijital akış platformlarından biri olan Netflix, kütüphanesine dahil ettiği yeni yapımlarla sunduğu deneyimi artırmaya devam ediyor. Öyle ki platformun popüler dizileri arasında yer alan Wednesday'ın 2. sezonu duyuruldu.

Wednesday 2. sezonu yolda!

Netflix'in geçtiğimiz aylarda seyirciye sunduğu Wednesday dizisi, oldukça büyük ilgi gördü. Bununla beraber dizinin ikinci sezonunun gelip gelmeyeceği sorusu da merak uyandırdı. Bu konuyla ilgili internet üzerinde birçok iddia ortaya atıldı. Öyle ki yeni sezonun Netflix'te olmayacağı dahi söylentiler arasındaydı.

Netflix Türkiye, YouTube kanalı üzerinden yayınladığı video ile Wednesday 2. sezonunun geleceğini resmi olarak açıkladı. Bununla beraber dizinin hangi platformda devam edeceği de netleşti. Netflix, yeni sezonun yayınlanacağı tarih için net bir bilgi vermese de, tahminler önümüzdeki aylarda çıkış yapacağını işaret ediyor.

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Wednesday konusu ve oyuncu kadrosu

Wednesday, ödüllü yapım olan Addams Ailesi'nden geliyor. Öyle ki filmde aynı isimdeki karakteri alan Wednesday; Zeki, alaycı ve içi geçmiş bir karakter. Yaşattıkları nedeniyle birçok kez okul değiştirir ve en sonunda Nevermore akademesi ile yolu kesişir. Burada yeni dostlar ve düşmanlar kazanır.

Wednesday, yeni okulunda gerçekleşen cinayetleri araştırır. Ayrıca medyumluk yeteneğinde ustalaşmaya çalışır ve kasabada korku salan ölümleri önlemeye çalışarak, 25 yıl önce ebeveynlerinin de karıştığı doğaüstü bir gizemi çözmeyi hedefler.

Alfred Gough ve Miles Millar'ın proje yöneticiliğini yaptığı Wednesday'in yapımcılığını ise MGM Television şirketi üstlendi. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda ise Jenna "Wednesday Addams" Ortega, Enid "Emma Myers" Sinclair, Christina "Larissa Weems" Ricci, Catherina "Morticia Addams" Zeta-Jones, Luis "Gomez Addams" Guzman ve Larissa "Gwendoline Christie" Weems isimleri yer alıyor.

Wednesday'in 2. sezonuyla birlikte oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler görebiliriz. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!