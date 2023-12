Netflix'te En Çok İzlenen Dizi Squid Game: The Challenge Oldu

Dünyanın en büyük dijital akış sağlayıcısı Netflix, en çok izlenen diziler listesini güncelledi. Squid Game: The Challenge, Netflix'te en çok izlenen dizi oldu. İkinci ve üçüncü sıralarda ise Bad Surgeon: Love Under the Knife ve Obliterated yer aldı.

Dünyanın en büyük dijital akış sağlayıcısı Netflix, her geçen gün içerik kütüphanesini daha da genişletiyor. Tabii böyle olunca en çok izlenen diziler listesi de sürekli olarak değişiyor. Bazen yeni çıkan bir yapım, diğer dizileri geçerek zirveye yerleşebiliyor. Son olarak Netflix, en çok izlenen dizileri paylaştı.

Squid Game : The Challenge, Netflix'te en çok izlenen dizi oldu!

Netflix, en çok izlenenler listesini güncelledi ve böylelikle 27 Kasım ile 3 Aralık tarihleri aralığında en popüler diziler gözler önüne serildi. Buna göre Squid Game : The Challenge, ilk sıraya adını yazdırdı. 2021 yılında yayınlanan Squid Game'e dayanan bu yarışma dizisi, geçtiğimiz hafta da zirvedeydi.

En çok izlenenler listesinin ikinci ve üçüncü sırasında ise sırasıyla Bad Surgeon: Love Under the Knife ve Obliterated olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onları The Crown (6. sezon) ve CoComelon Lane takip ediyor.

Netflix'te en çok izlenen diziler şu şekilde sıralandı;

SıraDiziKaç Haftadır Top10?Görüntülenme 1Squid Game: The Challenge: 1. sezon211 milyon 400 bin2Bad Surgeon: Love Under the Knife: 1. sezon17 milyon 400 bin3Obliterated: 1. sezon17 milyon 4The Crown: 6. sezon33 milyon 900 bin5CoComelon Lane: 1. sezon22 milyon 800 bin6Virgin River: 5. sezon72 milyon 700 bin7Young Sheldon: 1. sezon22 milyon 700 bin8All the Light We Cannot See: Limited Series52 milyon 9Young Sheldon: 2. sezon11 milyon 700 bin10First Wives Club: 1. sezon21 milyon 500 bin

