Netflix yeni filmi Uçuk Bir İş (Lift) ile aksiyona doyuracak. Kevin Hart'ın başrolünde olduğu yeni aksiyon bu ay yani 2024 yılının ocak ayında Netflix'e geliyor. İlk fragmanının ardından şimdi de Netflix heyecanı daha da artıran yeni bir fragman yayınladı. Ayrıca Uçuk Bir İş (Lift) bir soygun filminde görmek isteyeceğiniz her şeye sahip gibi görünüyor. İşte detaylar…

Kevin Hart'ın başrolünü üstlendiği Netflix'in yeni aksiyon filmi Uçuk Bir İş'in fragmanı yayınlandı!

Uçuk Bir İş (Lift) 12 Ocak 2024 tarihinde Netflix'te seyirci ile buluşacak. Film benzersiz bir uçak soygununu konu alıyor. Gözünü yükseklere diken hırsız ekibi, 12.000 metre yükseklikte seyreden bir uçaktaki kasadan 500 milyon dolar değerindeki altını çalmaya kalkışıyor. Ayrıca Bu hırsız ekibi, geveze kısımları komik hale getirmek için birbiriyle uyumsuz, esprili suçlulardan oluşuyor.

Netflix yeni yıla izleyicilere seyir zevk veren yepyeni filmlerle geliyor. Kevin Hart'ın başrolünü oynadığı Uçuk Bir İş (Lift) izleyicileri aksiyona doyuracak. Ayrıca filmin yönetmen koltuğunda ise Men in Black ile Hızlı ve Öfkeli 8 filmlerinden tanıdığımız F. Gary Gray oturuyor.

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Yeni fragmanda aksiyon sahnelerinin dışında bambaşka bir detay mevcut. Uçuk Bir İş'in yeni fragmanı yeni aksiyon filminin oyuncu kadrosuna da dikkat çekiyor. Aralarında yıldız oyuncuların da olduğu kadroda birçok tanınmış isim var. Kadroda Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Viveik Kalra, Yun Jee Kim, Jacob Batalon, Jean yer alıyor.

Kevin Hart, operasyonun beyni olan Cyrus'u temsil ediyor. Görünüşe göre D'Onofrio, bir kılık değiştirme ustasını oynuyor. Bu arada Jean Reno bir teröristi canlandırırken Gugu Mbatha-Raw onu alt etmeye çalışan Interpol ajanını oynuyor.