Netflix'in Avatar dizisi izleyicileri ve eleştirmenleri böldü

Netflix'in aynı isimli çizgi roman ve çizgi filminden uyarladığı Avatar dizisi, yayımlanmasıyla birlikte izleyicilerin ve eleştirmenlerin dikkatini çekti. Uzun süredir beklenen canlı aksiyon dizi, beklentileri karşılayabildi mi yoksa hayal kırıklığı mı yarattı? İşte detaylar!

Avatar dizisi, Netflix'te 8 bölümüyle yayınlandı

Avatar dizisi, Netflix platformunda sonunda yayınlandı. Dizi uzun süredir merakla bekleniyordu. Diziye dair ilk tepkiler ve inceleme puanları da açıkçası biraz karışık görünüyor.

Dizinin Rotten Tomatoes'daki inceleme puanı, 21 incelemede %67 olarak belirlendi. IMDb'de ise durum biraz daha olumlu. Dizi, 10 üzerinden 8,7 gibi oldukça yüksek bir puana sahip.

Dizide, başrollerde Gordon Cormier, Kiawentiio ve Ian Ousley gibi genç yetenekler yer alıyor. Ayrıca, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee, Daniel Dae Kim ve Matthew Yang King gibi deneyimli oyuncular da kadroda bulunuyor. Sosyal medyaya göre bu isimlerin performansları da izleyiciler tarafından olumlu şekilde karşılandı.

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Avatar dizisi, savaş halindeki bir dünyayı kurtarmaya çalışan Avatar'ın maceralarını konu alıyor. Dört element gücünde ustalaşmaya çalışan Avatar, kendisini durdurmaya çalışan düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Popüler animasyon dizisinin canlı aksiyon uyarlaması olan dizi, kimi izleyici tarafından beğenilirken bazıları ise orijinaline kıyasla eksik bulduklarını belirtiyor. Ancak, herkesin ortak noktası, diziye duyulan merak ve ilginin yüksek olması.

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