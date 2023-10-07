Ne izlesem diye düşünmeyin: Bu yapay zeka dizi ve film tavsiye ediyor!

Son yıllarda teknoloji ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin pek çoğu yapay zeka alanında oldu. Bu kapsamda ChatGPT ve Google Bard gibi yetenekli araçlar kullanıcılara sunuldu. Böylelikle "yapay zeka" kelimeleri daha çok duyulmaya başlandı.

Sosyal medya uygulamalarından popüler e-ticaret sitelerine kadar hemen her yerde kullanılan yapay zeka, şimdi ise dizi ve film önerileri isteyen kullanıcıların yardımına koşuyor. İşte ayrıntılar…

Dizi, film, podcast veya kitap önerisi verebilen yapay zeka aracı: Pix

2017 yılında kullanıcıların film, dizi, kitap ve podcast keşfetmelerini sağlayan Likewise tarafından geliştirilmeye başlanan bu proje, Microsoft'un kurucusu Bill Gates tarafından destekleniyor. "Dünyanın ilk kişisel eğlence arkadaşı" olarak tanımlanan yapay zeka aracı Pix, bugün itibariyle kullanıma sunuldu.

ChatGPT benzeri bir yapay zeka destekli sohbet botu olan Pix, kişiye özel dizi, film, kitap ve podcast tavsiyesi veriyor. Bu amaç için geliştirilen araç, OpenAI'ın dil modelleri GPT 3.5 ve GPT 4'ü kullanıyor ve 600 milyon veri noktası ile eğitildi.

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Bir dizi ve film izlemek isteyen fakat ne izleyeceği konusunda kararsız olan veya kitap ve podcast tavsiyesi isteyen kullanıcılara yardımcı olan Pix'i hem mobil uygulama, hem tarayıcı hem de TV üzerinden kullanabilmek mümkün. Bununla beraber dileyen kullanıcılar, e-posta aracılığıyla günlük tavsiyeler de alabilirler. Peki Pix nasıl kullanılır? Nasıl yapabileceğinize geçelim.

Yapay zeka aracı Pix nasıl kullanılır?

Dizi, film, kitap ve podcast önerisi isteyen kullanıcılar, yapay zeka aracı Pix'i kullanabilmek için Likewise web sitesine ulaşabilirler. İlgili siteye giriş yapabilmek buraya tıklayabilirsiniz. Yoğunluk nedeniyle ulaşım sağlamakta zorlanabilirsiniz.

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