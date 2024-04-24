Gündemden düşmeyen NASA, Voyager 1 uzay aracı ile tekrardan iletişim kurmayı resmen başardı. Geçtiğimiz Kasım ayından beri bir türlü ulaşım sağlanamayan araca yeniden erişilmesi, büyük bir heyecanla karşılandı. Voyager 1 görevlerini sürdürdüğü takdirde, uzay araştırmalarında kartlar yeniden dağıtılabilir. Sıradaki hedef ise, aracın yeniden veri gönderimi sağlayabilmesi olarak açıklandı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

NASA, Voyager 1 ile tekrar iletişim sağladı

1977 yılında resmi olarak uzaya gönderilen Voyager 1, Güneş sistemini terk etmeyi başarmış ve tarihe geçmişti. Bir süredir haber alınamayan uzay aracının uçuş veri sisteminde kapsamlı bir bağlantı problemi yaşandığı ve bir çipin de eskisi gibi çalışmadığı belirlendi.

NASA mühendisleri ise yaklaşık 5 aylık yoğun bir çalışma sonucunda bu problemi aştı ve araç ile yeniden veri alışverişi sağlamaya başladı. Şu an Dünya'dan tam 24,3 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Voyager 1'e, bu nedenle sinyal gönderilmesi oldukça uzun zaman alabiliyor.

Önümüzdeki haftalarda Voyager 1'e şimdiye kadar depo edilen önemli verilere de ulaşılacağı tahmin edilirken, elde edilecek bilgilerin Voyager 2 uzay aracı için de büyük fayda sağlaması bekleniyor. Voyager uzay araçları, gelmiş geçmiş en uzak mesafeye ulaşan araçlar olarak şimdiden tarihe geçmiş durumda. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda insanlığın yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Voyager 1 nasıl bilgiler taşıyor olabilir? Siz uzay araştırmalarını yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.