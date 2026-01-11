Musk 3 yıl verdi: Tıp okumayın, Optimus robotları en iyi cerrahlardan daha iyi olacak
ABD'li milyarder Elon Musk katıldığı bir programda gençlerin tıp eğitimi almaması gerektiğini söyledi. Musk, Tesla'nın Optimus insansı robotunun sadece 3 yıl içinde dünyanın en iyi insan cerrahlarından daha iyi olacağını iddia etti.
- Elon Musk, gençlerin tıp okumak yerine teknolojiye yönelmesini savundu.
- Elon Musk, Tesla'nın insansı robotu Optimus'un 3 yıl içinde dünyanın en iyi cerrahlarından daha iyi olacağını iddia etti.
- Uzmanlar, robotik cerrahideki ilerlemelerin klinik kanıtlarla henüz desteklenmediğini belirtiyor.
Elon Musk, katıldığı bir programda tıp eğitimiyle ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Musk, "İyi bir doktor olmak çok uzun sürüyor, üstelik bilgi sürekli değişiyor; takip etmek zor" diyerek gençlerin tıp okumak yerine teknolojiye yönelmesini savundu.
"3 YILDA HAZIR HALE GELECEK"
Aynı yayında Tesla'nın insansı robotu Optimus için iddiasını daha da ileri taşıyan Musk, "Optimus ne zaman dünyanın en iyi cerrahlarından daha iyi olur?" sorusuna "3 yıl" yanıtını verdi.
UZMANLAR TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR
Musk'ın sözleri sosyal medyada tartışma yaratırken, uzmanlar robotik cerrahide büyük ilerlemeler olsa da bu tür "kısa vadeli ve kesin" süre tahminlerinin henüz klinik kanıtlarla desteklenmediğine dikkat çekiyor.
Öte yandan Musk, dünya genelinde "üst düzey cerrah sayısının sınırlı" olduğunu vurgulayarak robotların sağlık hizmetlerinde erişimi artırabileceğini öne sürüyor.