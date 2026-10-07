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MTÜ öğrencileri TEKNOFEST Güneydoğu 2026'da BrailleVision projesiyle ikinci oldu

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MTÜ öğrencileri TEKNOFEST Güneydoğu 2026'da BrailleVision projesiyle ikinci oldu
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MTÜ öğrencileri, TEKNOFEST Güneydoğu 2026 kapsamındaki 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda BrailleVision projesiyle ikincilik ödülü kazandı. Görme engellilerin eğitimine destek hedefleyen proje, Şanlıurfa'daki etkinlikte dereceye girdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) öğrencileri, TEKNOFEST Güneydoğu 2026 kapsamında düzenlenen 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

MTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri Ahmet Katta ve Muhammed Said El Salih, Dr. Öğr. Üyesi Dilber Çetintaş danışmanlığında hazırladıkları "BrailleVision: Görme Engelliler İçin Akıllı Eğitim Destek Sistemi" adlı projeyle yarışmada dereceye girdi.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu 2026 etkinliğinde ikincilik ödülüne layık görülen öğrenciler, geliştirdikleri projeyle görme engelli bireylerin eğitim süreçlerine destek olmayı hedefledi.

Etkinliğe öğrenciler Ahmet Katta ve Muhammed Said El Salih ile proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Dilber Çetintaş'ın yanı sıra Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Balbay ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan da katıldı.

MTÜ yönetimi, üniversiteyi başarıyla temsil eden öğrenciler ile proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Dilber Çetintaş'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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