Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Motorola Edge 50 Ultra Geekbench Performans Testinde Görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motorola, yakın zamanda başlattığı Edge 50 serisini genişletiyor. Geçtiğimiz günlerde Pro model duyurulmuşken, yeni modeller de yolda. Bu cihazlardan biri de Motorola Edge 50 Ultra olacak. Şimdiye kadar hakkında birçok iddia ortaya atılan Motorola Edge 50 Ultra, son olarak Geekbench performans testinde görüntülendi. İşte ayrıntılar…

Motorola Edge 50 Ultra, Geekbench veri tabanında

Bilmeyenler için Geekbench, bir cihazın işlemci ve bellek performansını test etmek için kullanılan popüler bir yazılımdır. Telefonun gerçekleştirdiği işlemlerin hızını ve verimliliğini ölçen bu yazılım, cihaza bir puan verir.

Motorola Edge 50 Ultra'nın Geekbench raporuna baktığımızda telefonun tekli ve çoklu çekirdekli testlerde sırasıyla 1947 ve 5149 puan elde ettiğini görüyoruz. İlgili sayfada cihazın Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacağı ve 12 GB RAM ile geleceği, bununla beraber Android 14 işletim sisteminde çalışacağı bilgisi de yer alıyor.

vivo V30e 5G gerçek görüntüsü ortaya çıktı! İşte özellikleri

Geçtiğimiz günlerde Motorola Edge 50 Ultra'nın 6.7 inç boyutunda OLED ekrana sahip olacağı sızmıştı. Bu ekranın 165 Hz yenileme hızı ile desteklenmesi bekleniyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass ile korunacağı söyleniyor. Tabii bu bilgilerin bir iddia olduğunu da unutmamakta fayda var. Yani farklı özelliklere sahip bir ekran ile de karşılaşabiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Motorola Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Olympiakos Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Olympiakos FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Olympiakos Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Olympiakos FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! (CANLI) Olympiakos Fenerbahçe EXXEN canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maçı başladı! Canlı şifresiz maç yayını nereden izlenir? Olympiakos Fenerbahçe maçı CANLI izle! 11 Nisan Olympiakos FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 11 Nisan EXXEN spor canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Fenerbahçe Olympiakos maçı 11'i belli oldu mu, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Fenerbahçe ne ceza aldı? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa cezaları belli oldu CANLI maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Nisan günün maçları nereden izlenir? 12 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title