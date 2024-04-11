Motorola Edge 50 Ultra Geekbench Performans Testinde Görüntülendi

Motorola, yakın zamanda başlattığı Edge 50 serisini genişletiyor. Geçtiğimiz günlerde Pro model duyurulmuşken, yeni modeller de yolda. Bu cihazlardan biri de Motorola Edge 50 Ultra olacak. Şimdiye kadar hakkında birçok iddia ortaya atılan Motorola Edge 50 Ultra, son olarak Geekbench performans testinde görüntülendi. İşte ayrıntılar…

Motorola Edge 50 Ultra, Geekbench veri tabanında

Bilmeyenler için Geekbench, bir cihazın işlemci ve bellek performansını test etmek için kullanılan popüler bir yazılımdır. Telefonun gerçekleştirdiği işlemlerin hızını ve verimliliğini ölçen bu yazılım, cihaza bir puan verir.

Motorola Edge 50 Ultra'nın Geekbench raporuna baktığımızda telefonun tekli ve çoklu çekirdekli testlerde sırasıyla 1947 ve 5149 puan elde ettiğini görüyoruz. İlgili sayfada cihazın Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacağı ve 12 GB RAM ile geleceği, bununla beraber Android 14 işletim sisteminde çalışacağı bilgisi de yer alıyor.

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Geçtiğimiz günlerde Motorola Edge 50 Ultra'nın 6.7 inç boyutunda OLED ekrana sahip olacağı sızmıştı. Bu ekranın 165 Hz yenileme hızı ile desteklenmesi bekleniyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass ile korunacağı söyleniyor. Tabii bu bilgilerin bir iddia olduğunu da unutmamakta fayda var. Yani farklı özelliklere sahip bir ekran ile de karşılaşabiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.