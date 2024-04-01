Motorola, önceki yıllarda akıllı telefon pazarının önde gelen markalarından biriydi. Ancak zaman geçtikçe diğer üreticiler öne geçti. Motorola ise eski günlerine geri dönebilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yakın zamanda Motorola Edge 50 Pro modelini tanıtacak. Son olarak merakla beklenen cihaz için önemli bir sızıntı yaşandı. Öyle ki Motorola Edge 50 Pro fiyatı ortaya çıktı.

Motorola Edge 50 Pro fiyatı ne kadar olacak?

Motorola Edge 50 Pro modeli, 3 Nisan'da Hindistan'da piyasaya sürülecek. Akabinde küresel olarak da satışa sunulması planlanıyor. Resmi tanıtım için geri sayım başlamışken markanın web sitesinde cihaz ile ilgili açılmış bir web sayfası sızdırıldı.

Bu web sayfasına baktığımızda akıllı telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonunun 864 euro fiyatına sahip olacağını görüyoruz. Bu, yüzde 100 oranından biraz fazla vergiler ile birlikte 61 bin TL'ye tekabül ediyor. Tabii modelin Türkiye'de satılma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyelim.

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Daha önce sızan bilgilere göre Motorola Edge 50 Pro modeli, 6.7 inç boyutunda pOLED ekranla gelecek. 1,5K çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 144 Hz yenileme hızı sunacak. Ayrıca 2000 nit tepe parlaklık sunacak.

Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci; bir adet 2.8 GHz hızında Cortex-X4, dört adet 2.6 GHz hızında A720 ve üç adet 1.9 GHz hızında Cortex-A520 olmak üzere toplamda 8 çekirdekten oluşuyor. Son olarak Motorola Edge 50 Pro'nun Android 14 işletim sistemi üzerinde çalışacağı ve 50 Megapiksel özçekim kamerasına sahip olacağı da şu ana kadar sızan bilgiler arasında yer alıyor.

Beklenen Motorola Edge 50 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;