Moto X40 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı!

Motorola akıllı telefon dünyasında Moto X serileriyle birlikte yükselmeye devam ediyor. Şirket, tanıtım tarihi henüz belli olmayan seri için çalışmalarını hızlandırdı. Bu süreçte gelen bilgiler ışığında serinin özellikleri ve tasarımı belli oluyor.

Moto X40 Pro, kavisli kenar ekranı ve üçlü kamera dizilimi ile geliyor

Akıllı telefon dünyasında sızıntılarıyla meşhur olan OnLeaks, Moto X40 Pro modelinin tasarımını gözler önüne serdi. Yayınlanan video, cihazın kavisli bir ekranla geleceğini doğruluyor. Ek olarak beklendiği gibi kare kamera adası içinde üçlü bir kamera dizilimi bizleri karşılayacak.

Öte yandan Moto serisinde, Qualcomm'un en iyi işlemcisi olarak gösterilen Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. İşlemcide 1 adet 3.2GHz Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz Cortex-A710 ve 3 adet 2GHz Cortex-A510 2 çekirdek bulunuyor. Ayrıca grafik arabirimi tarafında Adreno 740 yer alacak.

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Görüldüğü üzere kavisli olacak ekranda 6.67 inç boyuta ve FullHD Plus çözünürlüğe sahip ekran için OLED panel tercih ediliyor. Ek olarak cihazın ekran tazeleme ise 165Hz olacak. Seri Moto ailesi için bir ilk olacak 125 W kablolu hızlı şarjı destekleyecek. Bataryanın da 5.000 mAh olması bekleniyor.

12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolamaya sahip olacak serinin RAM ve depolama seçenekleri ile ilgili net bir bilgi henüz yok. Arkaa paneldeki kamera tasarımı OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel telefoto kamera şeklinde olacak. Ön kamerada ise 60 Megapiksel lens tercih edildiği biliniyor.