Moskova'da Mobil Hizmetlerde Sorunlar: 9 Mayıs Provaları Etkili Oluyor

Rusya'nın başkenti Moskova genelinde mobil operatörlerin hizmetlerinde, 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde yapılan askeri geçit töreni provaları nedeniyle sorunlar yaşanıyor.

Downdetector verilerine göre Moskova sakinleri, sabah saatlerinden itibaren cep telefonu üzerinden sağlanan hizmetleri kullanmada sorunlar yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki internet erişiminin 9 Mayıs Zafer Bayramı provaları nedeniyle kısıtlanabileceği uyarısında bulundu.

Beeline ve Megafon gibi Rus operatörler mobil hizmetlerde yaşanan sorunları teyit ederken, kullanıcılara kablosuz ağ bağlantısı kullanmalarını tavsiye etti.

Moskova'da çok sayıda yabancı liderin de katılacağı 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde askeri geçit provaları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs'ta askeri geçit törenine katılacak olan yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenskiy'in Moskova'ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini ifade etmişti.