Monster Pusat Business Pro: Ofis Çalışanlarına Özel Kablosuz Mouse

Monster Pusat Business Pro, ofis çalışanlarına yönelik şık ve kullanışlı bir tasarıma sahip kablosuz mouse modelidir. Hafif ve şık görünümüyle her yere taşınabilen mouse, Bluetooth ve kablosuz USB bağlantı seçenekleri sunmaktadır. Ayarlanabilir DPI özelliği ve pil tasarruf moduyla da dikkat çekmektedir. Şu anda 450 TL civarında bir fiyata sahiptir.

Bütçe dostu ürünleriyle her kullanıcıya hitap etmeyi amaçlayan Monster, bu kapsamda farklı aksesuarlar da sunuyor. Monster Pusat Business Pro kablosuz mouse modeli ise özellikle ofis çalışanlarına yönelik hem şık hem de kullanışlı bir tasarıma yer veriyor. ShiftDelete.Net editörü Osman Furkan Şahin sizler için Pusat Business Pro'yu inceledi.

Monster Pusat Business Pro alınır mı?

Monster'ın aksesuar ürünlerine cihazlar üreten alt markası Pusat, yeni Business Pro serisiyle ofis çalışanlarını hedefliyor. Yeni kablosuz mouse, düşük profilli ve simetrik tasarımı sayesinde hem sağ hem sol el için kullanılabiliyor.

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Hafif ve şık görünümlü olan kablosuz mouse, sadece 75 gram ağırlığında olmasıyla her yere götürülebiliyor. Business Pro ayrıca Bluetooth ve kablosuz USB bağlantı seçenekleri sunuyor. Bu da kullanıcıların birden fazla cihaz arasında kolayca geçiş yapabilmesine olanak tanıyor.

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1600 DPI hassasiyete sahip olan fare, ayarlanabilir DPI özelliği sayesinde kullanıcının ihtiyacına ayak uydurabiliyor. 5 milyonun üzerinde tıklama ömrü vaat eden Business Pro, pil tasarruf moduyla da öne çıkıyor. Şarjı biten mouse, otomatik bekleme moduna girerek pil tüketimini azaltıyor.

Pusat, Business Pro'yu günlük kullanımlara hitap edecek şekilde tasarladı. Bu konuda genel ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Ayrıca şu anda 450 TL civarında bir fiyata sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.