Monster Notebook, Almanya'da Intel ile yeni ürünlerini tanıttı

Monster Notebook, lider oyun markalarından biri olarak, Almanya'da Intel ile birlikte gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürün ailesini tanıttı. Yüksek performans ve kaliteli ürünleriyle oyunseverlere hitap eden marka, yeni Intel Core 14. nesil işlemci mimarisine sahip ürünleri ve portföyüne eklediği ekran kartı ürünleriyle öne çıkıyor. Monster Notebook dünyaya açıldı!

Monster Notebook dünyaya açıldı! Sürpriz ürünler tanıtıldı!

Monster Notebook, Berlin'deki Avrupa'nın en büyük oyun deneyim mağazasında yeni bilgisayarlarını ve sektörde ses getirecek yeni ekran kartı ürünlerini duyurdu. Intel ile birlikte yapılan etkinlikte, yeni ürünlere dair detaylı bilgiler paylaşıldı.

Yüksek performans ürünleriyle tanınan Monster Notebook, kullanıcılarının beğenisine sunduğu ürünlerle oyun ekosistemini dönüştürmeye devam ediyor. Marka, Intel Core 14.nesil işlemci mimarisiyle donatılmış ve Intel Core Ultra yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilmiş ürünlerinin yanı sıra Intel ARC serisi Monster Intel Arc A770 16GB ve Monster Intel Arc A750 8GB ekran kartlarını da portföyüne eklemiş durumda.

Monster Notebook ürünleri, oyunseverlerin yanı sıra günlük kullanım ve farklı meslek gruplarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliklere sahip. Yenilikçi teknoloji bilgisayarlarından ekran kartlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan marka, inovatif teknolojinin zengin özelliklerini kullanıcılarına sunuyor.

Markanın Intel Core 14. nesil ve Intel Core Ultra işlemci mimarisiyle donatılmış ürün serileri, yapay zeka teknolojisiyle yüksek performans sağlıyor. Özellikle 165Hz ekran tazeleme hızı sunan ürünler, oyunlarda daha gerçekçi ve akıcı bir deneyim sunuyor.

Ayrıca, 2024 yılı içinde piyasaya sürülecek olan ekran kartları da büyük merak uyandırıyor. Markanın Intel Arc serisi ekran kartları, Intel XeSS teknolojisiyle rekabetçi oyunlarda yüksek performans sağlarken, XMX teknolojisi sayesinde görüntü işleme sürelerini kısaltıyor. RGB ışıklandırma seçeneğiyle donatılan Monster Intel Arc A770 16GB modeli, oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

Monster Notebook Kurucu Ortağı ve CEO'su İlhan Yılmaz, inovasyonun markanın geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, kullanıcıların beklentilerine yönelik ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Ayrıca, Intel Global PC Kanal ve Grafik Kategorisinden sorumlu Genel Müdür Özlem Coday da Intel olarak Monster Notebook ile yakın çalışarak en son teknolojileri kullanıcılara sunmanın önemini vurguladı.