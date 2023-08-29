Mogadişu'da Türk şirketiyle atıklardan elektrik üretimi projesi başlıyor

Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye, atıklardan elektrik üretimi projesini hayata geçirmek için Türk şirketi ile anlaşma imzaladı. Proje, başkentte kaliteli elektrik üretimi ve atıkların temizlenmesini amaçlamaktadır.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye, atıklardan elektrik üretimi projesini hayata geçirmek için Türk şirketi ile anlaşma imzaladı.

Mogadişu Belediyesi, Somalili Atık Yönetimi ve Temizlik Hizmetleri şirketi (IFFI) ve Türk firması 2M Kurumsal Bilgi Teknolojileriyle anlaşma imzalayarak başkentteki atıklardan elektrik üretecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, iki şirketin ortaklığıyla biyogaz tesisi kurulacağı belirtilerek projenin, başkentte kaliteli elektrik üretimi ve atıkların temizlenmesini sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Projenin 2024 sonunda hayata geçirileceği ve 100 kişinin istihdam edileceği aktarılan açıklamada, projede yer alacak mühendislerin ve personelin bir yıllık eğitimden geçeceği bildirildi.

Somali Enerji ve Su Kaynakları Bakan Yardımcısı İbrahim Muhammed Ali, ülkenin kaliteli enerjiye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak bu tür projelerin Somali'nin kalkınmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

2M Kurumsal Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ekinci, AA muhabirine, Mogadişu'da gerçekleştirecekleri projenin iki aşamadan oluştuğunu, bunlardan birincisinin 31 Aralık'ta hayata geçirileceğini ifade etti.

Ekinci, "Sene sonu itibarıyla 2,8 megavat enerji üreteceğiz inşallah. İkinci aşamada ise yani 2024 yılı haziran itibarıyla kapasitemizi 5,6 megavatlık bir seviyeye çıkaracağız." dedi.