Mobil oyuncular buraya! Asus ROG Phone 8 Ultimate performans testinde

Mobil oyun denince akla gelen ilk isimlerden Asus ROG Phone ailesinin yeni üyesi için geri sayım resmen başladı. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı ortaya çıkmadı, bu nedenle nasıl bir performans sunacağı konusunda akıllarda birçok soru işareti var. Ancak bu durum an itibariyle değişti, zira Asus ROG Phone 8 Ultimate kısa bir süre önce performans testinde ortaya çıktı.

Asus ROG Phone 8 Ultimate Geekbench puanı belli oldu

Asus ROG Phone 8 Ultimate, ASUS_AI2401_D model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 2 bin 235, çok çekirdekli testlerden ise 7 bin 98 puan almayı başardı. Böylelikle cihazın bazı teknik özellikleri dolaylı yoldan doğrulanmış oldu.

Cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Geekbench listesine baktığımızda cihazın 24 GB RAM ile geldiğini görüyoruz. Bununla birlikte kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracağını belirtelim. Şu an için cihazla ilgili ortaya çıkan bilgiler bunlarla sınırlı. Tanıtım tarihi konusunda da henüz net bilgiler yok, ancak Geekbench gelişmesini göz önüne alırsak kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağını söyleyebiliriz.

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