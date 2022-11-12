Milli Muharip Uçak için sevindiren gelişme!

Milli Muharip Uçak için ön orta ve arka gövde üretim sürecinin tamamlandığı ve yakında testlerin başlayacağı açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ gibi ilgili kurumlar hava araçları konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Milli Muharip Uçak için ön, orta ve arka gövde parçalarının üretiminin tamamlandığı ve test sürecine geçileceği açıklandı. İşte detaylar…

Milli Muharip Uçak testleri ne zaman başlıyor?

TUSAŞ, Hürkuş'un ardından Hürjet ve Milli Muharip Uçak üretimi için kolları sıvadı. Son olarak MMU'nun ön, orta ve arka gövde bölümlerinin üretim aşamasının tamamlandığı paylaşıldı. Peki test süreci ne zaman başlayacak?

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapılan son açıklamada MMU/TF-X (Milli Muharip Uçak) test sürecine önümüzdeki yılbaşından itibaren başlanacağı söylendi. Tabii bu uçağın envantere girişine henüz yıllar var. Fakat Hürjet ilk uçuşunu mart ayında yaparak bu boşluğu dolduracak.

Yerli helikopter için beklenen an! Seri üretim başladı

MMU özellikleri

Uzunluk: 21 m

Kanat açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

Itki: 2x 29.000 ya da 2x 32.500 lb (2x F110)

Servis tavanı: 55.000+ ft

Azami hız: 1.8 Mach

G limitleri: +9g / -3.5g

Aviyonikler:

ASELSAN'ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska monteli nişangah sistem

Diğer:

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi

Süperseyir kabiliyeti

Uzun harekat yarıçapı

Radarda düşük görünürlük

Sensör füzyonu

Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri

Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!