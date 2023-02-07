Millî Eğitim Bakanlığı'ndan elektronik sınavlara ilişkin açıklama!

Türkiye, yaşanan büyük felaketin ikinci gününde. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremler sonrasında tüm ülkenin kalbi felaketin yaşandığı 10 ilde. Türkiye genelinde eğitime bir haftalık ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir karar daha açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 07 – 12 Şubat 2023 arasındaki e-Sınav programlarını erteledi

Milli Eğitim Bakanlığı, dün yaptığı açıklamayla okulların bir hafta tatil edildiğini açıklamıştı. Ardından YÖK'ten gelen açıklamayla, deprem bölgelerindeki yükseköğretim kurumlarındaki eğitim ve öğretim döneminin bir dahaki açıklamaya kadar durdurulduğu açıklanmıştı.

Bugün de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), depremler nedeniyle milli yas ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 13 Şubat'a kadar yapılması planlanan elektronik sınavlar ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydan gelen depremler nedeniyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken Milli Eğitim Bakanlığı da bu süre içindeki e-Sınav'lar ile ilgili karar aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, milli yas nedeniyle 07 – 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.

Uzmanlardan deprem yorumu: Türkiye hareket etti!

Deprem bölgeleri için AFAD numaraları;

-AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156

-AFAD Hatay: 0326 112 0000

-AFAD Maraş: 0344 221 4991

-AFAD Antep: 0342 428 1118

-AFAD Adana: 0322 227 2854

-AFAD Adıyaman: 0416 216 1231

-AFAD Urfa: 0414 313 7290

-AFAD Malatya: 0422 212 8432

-AFAD Mardin: 0482 212 3740