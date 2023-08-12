Mikrolink ve DOSAB, Haberleşme Projesi İçin İş Birliği Yaptı

Telekomünikasyon, bilişim ve veri merkezi sektöründe faaliyet gösteren Mikrolink, Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ile yeni bir haberleşme projesi için iş birliği yapacak. Proje, DOSAB'ın özel fiber optik altyapısının kurulması, telekomünikasyon, siber güvenlik hizmetleri ve veri merkezi yatırımlarından oluşacak ve iki etap halinde gerçekleştirilecek.

Telekomünikasyon, bilişim ve veri merkezi sektöründe dünya genelinde projeler gerçekleştiren Mikrolink, Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ile yeni yapılacak haberleşme projesi için iş birliğine gitti. Bu kapsamda DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül ve Mikrolink Türkiye Genel Müdürü Taşkın Öktem bir araya gelerek sözleşme imzaladı.

DOSAB'ın özel fiber optik altyapısının kurulması, telekomünikasyon, siber güvenlik hizmetleri ve veri merkezi yatırımlarından oluşan proje, iki etap halinde planlandı. Birinci etabı gelecek yılın ilk yarısında tamamlanıp hizmete alınacak.

"DOSAB'IN HABERLEŞME PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN İLK ADIMI ATTIK"

İmza töreninde konuşan Mikrolink Türkiye Genel Müdürü Taşkın Öktem, "Planlı sanayileşmenin temel taşı olan organize sanayi bölgeleri ( Osb ) ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve potansiyelini gerçekleştirmesi açısında çok önemli. Ekonomimize çok büyük katkılar sağlayan Osb'lerin dönüşümü ve teknolojiye adapte olma hızı ise kalkınmamız için belirleyici rol oynuyor. Bursa'da yaptığı yatırımlarla öncü organize sanayi bölgelerinden biri olan DOSAB'ın haberleşme projesi kapsamında ihaleyi kazandık ve birlikte geleceğe katma değer sağlayan projeler yapmak için ilk adımı attık" dedi. Proje hakkında detaylara da yer veren Öktem, "Proje bir OSB tarafından kurulacak haberleşme altyapısı üzerinden telefon, internet, metro ethernet, güvenlik duvarı, endüstriyel bulut, veri merkezi hizmetleri vb. hizmetlerin farklı operatörlerden yedekli ve toplu olarak alınmasını kapsıyor. Böylece katılımcı firmalara hem hizmet kalitesi hem de daha ekonomik koşullarda çözümler üretilecek" diye konuştu.

"ORTAK VİZYONDA BULUŞTUĞUMUZ DOSAB'LA İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ÇOK DEĞERLİ"

Günümüzde hiçbir yapının ve oluşumun teknolojiye uyum sağlamama lüksünün kalmadığını belirten Öktem, "OSB'lerde çağın ihtiyaçları doğrultusunda dijitalleşme, üretime doğrudan etki eden unsur haline geldi. DOSAB da yenilikçi vizyonu doğrultusunda yaptığı yatırımlarla bölgedeki büyümeyi tetikleyici ve geleceği iyileştiren bir yapı olarak konumlanıyor. Bu noktada yarınlara odaklanan inovatif projelerini dünyanın 3 farklı kıtasında birçok yerde gerçekleştiren bir şirket olarak, ortak bir vizyonda buluştuğumuz DOSAB'la iş birliği yapmak çok değerli" ifadelerini kullandı.