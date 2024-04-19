Microsoft, Xbox ve PC arasındaki etkileşimi artırmayı hedefliyor

Microsoft bir süredir Xbox ve PC arasındaki etkileşimi artırıyor. Game Pass gibi uygulamalar ile iki hizmetindeki oyuncu deneyimini birleştirmeyi hedefliyor. Xbox CEO'su, konsolun geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Xbox ve PC oyunculuğu nereye gidiyor?

Xbox CEO'su Phil Spencer'ın son yorumları, Microsoft'un oyun ekosisteminde yeni bir sayfa açmak istediğini gösteriyor. Xbox platformuna özel konsol ekosistemi ile Windows PC oyunculuğunu birleştirmek için planlar hazırlandı.

Phil Spencer verdiği son röportajda, şirketin Xbox platformunu Epic Games Store ve Itch.io gibi rakip dijital mağazalara açmayı planladığını söyledi. Bu hamleyle birlikte Microsoft, konsol ve PC arasındaki engelleri yıkmayı hedefliyor.

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Kaynaklara göre bunun mümkün olabilmesi için Microsoft'un yatırımlarını artırması gerekiyor. Örneğin, Xbox donanım ve yazılımının PC oyunlarını çalıştırabilecek hale gelmesi zorunlu olacak. Şirketin ayrıca Xbox ve Windows arasında oyunların taşınmasını kolaylaştıran GameCore gibi araçlara önem vermesi bekleniyor.

Microsoft'un ayrıca eski nesillere yönelik geriye dönük uyumluluk üzerinde çalıştığı da belirtildi. Bu kapsamda yeni bir ekip oluşturmayı planlayan şirket, tek taraflı bir konsol güncellemesi yerine açık bir platformu benimseyecek.

Ayrıca Microsoft'un Steam Deck rakibi el konsoluyla bu alandaki rekabeti artırması bekleniyor. Şirketin, Xbox ve Windows'un özelliklerini ARM tabanlı taşınabilir bir cihaza aktarmak istediği belirtildi.

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